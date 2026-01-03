“Fuerza pública está en máximo alistamiento”: Mindefensa anticipa días agitados en Colombia tras operación militar en Venezuela

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la Fuerza Pública entró en alistamiento máximo después de la operación militar de Estados Unidos que terminó este sábado 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en medio de bombardeos que azotaron Caracas y otras zonas del vecino país.
En primer lugar, Sánchez negó que exista comunicación directa entre ejércitos de ambos países y señaló que toda interlocución actual se hace vía diplomática a través de las cancillerías y canales migratorios para poder conocer de manera oportuna los posibles flujos migratorios que se deriven de las acciones militares de Estados Unidos.