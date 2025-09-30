Abogado de Nicolás Petro envió carta a la fiscal Camargo como dándole órdenes: pide investigar a Lucy Laborde

En medio de recientes decisiones penales y disciplinarias que comprometen a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, su abogado Pedro Carranza envió un duro reclamo a la fiscal Luz Adriana Camargo. Se trata de un documento con múltiples exigencias, reparaciones y críticas, sobre todo a la fiscal que lleva el caso contra Petro Burgos. El jurista se refirió a las actuaciones de la fiscal Lucy Marcela Laborde Betancourt, a quien señaló de estar generando “cortinas de humo” para encubrir supuestas irregularidades procesales.

Carranza cuestionó la reciente carta de la fiscal Laborde, en la que la funcionaria protestó por la asignación de una fiscal de apoyo precisamente en el momento en que anunció una nueva imputación contra Petro Burgos. Al respecto, en un extenso escrito, el abogado dice que la comunicación de la fiscal Laborde es “una maniobra política” que fue filtrada a la prensa con multas mediáticos. A su juicio, este episodio terminó alimentando la narrativa electoral de la candidata Vicky Dávila. El abogado afirmó que la defensa de la autonomía presentada por Laborde “es engañosa”, pues busca, según el jurista, blindar errores cometidos en la conducción de las investigaciones. Recordó que en marzo la misma fiscal había recibido apoyo técnico para corregir un proceso que iba en desorden y lo experimentó como un alivio, aunque ahora lo presenta como intromisión. “Señora Fiscal General: mi deber, en calidad de abogada defensora de NICOLÁS FERNANDO PETRO BURGOS y representante judicial de LAURA ANDREA OJEDA ESTUPIÑÁN, no es sumarme al ruido ni a las estridencias mediáticas, sino revelar, con documentos, audiencias y decisiones, las irregularidades, contradicciones y filtraciones que esa carta filtrada busca encubrir”, se lee en la carta del abogado enviado a la fiscal general, Luz Adriana. Camargo. Lea aquí: ¿Prueba clave? Lo que la Fiscalía encontró en la hoja de vida de Nicolás Petro sobre presunto lavado de activos El reclamo ocurre a un día de que la Fiscalía haga una nueva imputación por tráfico de influencias relacionadas con las actuaciones de Nicolás Petro frente a los miembros del gabinete de su padre cuando inició el Gobierno. Este diario supone que Petro se reunió con un amplio listado de ministros y directores de entidades. Uno de ellos fue Luis Carlos Reyes, entonces director de la DIAN, a quien, según su propia declaración ante la Corte Suprema, le solicitó las aduanas de Cartagena y Barranquilla.

Otros cuestionamientos del abogado