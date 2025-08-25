“Podría ser un caso de desaparición forzada”: la nueva hipótesis en el caso de la niña Valeria Afanador

Valeria Afanador tiene 10 años y completó 13 días desaparecida en el municipio de Cajicá (Cundinamarca). De su paradero hay pocas pistas y las autoridades ya afirmaron que el caso podría tratarse de una desaparición forzada.

La última vez que vieron a la pequeña –que además tiene síndrome de Down– fue en la mañana del pasado 12 de agosto en el Gimnasio Campestre Los Laureles. Ese es su colegio. Estaba cerca al río Frío que atraviesa Cajicá.

Las autoridades tienen varias hipótesis sobre la desaparición: una que toma fuerza es que la menor habría saltado una cerca de su colegio y cayó por accidente al río, aunque tampoco descartan que posibles manos criminales la hayan raptado y la mantengan secuestrada. Ninguna pista está descartada.

Jorge Emilio rey, gobernador de Cundinamarca, señaló que durante las labores de búsqueda encontraron restos de una persona desmembrada en el Río Frío. Sin embargo, descartó que se trate de la niña porque corresponden a los de una personas adulta y de sexo masculino.

“Lo que hoy sí podemos decir es que tenemos un alto porcentaje de probabilidad de que estemos hablando de una desaparición forzada. Ya no existe tanta probabilidad de que podamos encontrarla en el perímetro en donde una persona de 10 años se pudo haber movilizado después de haber desaparecido de su institución educativa”, apuntó el gobernador Rey en diálogo con Caracol Radio.