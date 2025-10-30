Niño perdió parte de un dedo tras presunto caso de bullying en colegio de Bogotá

Un estudiante de sexto grado del colegio Liceo Antonio de Toledo, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, perdió parte de su falange luego de, presuntamente, ser víctima de un caso de bullying. Según relató su madre, Diana Vargas, el niño venía sufriendo agresiones constantes por parte de varios compañeros, y uno de ellos le habría machucado el dedo con un pupitre dentro del aula de clases.
La mujer contó que notó la lesión el pasado 22 de septiembre, cuando su hijo intentaba ocultarla por miedo. “Le encontré un dedo lastimado, parecía una ampolla. Pensé que lo había picado algo y no le di importancia”, relató en diálogo con Citytv. Sin embargo, al ver que el dolor y la inflamación empeoraban, decidió llevarlo a la Clínica del Country, donde los médicos diagnosticaron una fractura e infección severa en el hueso.