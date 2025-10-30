x

Niño perdió parte de un dedo tras presunto caso de bullying en colegio de Bogotá

La madre del menor denunció que su hijo fue agredido por un compañero de clase. La Secretaría de Educación investiga los hechos. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

    Al parecer, uno de sus compañeros le habría machucado uno de sus dedos con un pupitre. FOTO: Freepik.
Andrea Lara
30 de octubre de 2025
bookmark

Un estudiante de sexto grado del colegio Liceo Antonio de Toledo, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá, perdió parte de su falange luego de, presuntamente, ser víctima de un caso de bullying. Según relató su madre, Diana Vargas, el niño venía sufriendo agresiones constantes por parte de varios compañeros, y uno de ellos le habría machucado el dedo con un pupitre dentro del aula de clases.

La mujer contó que notó la lesión el pasado 22 de septiembre, cuando su hijo intentaba ocultarla por miedo. “Le encontré un dedo lastimado, parecía una ampolla. Pensé que lo había picado algo y no le di importancia”, relató en diálogo con Citytv. Sin embargo, al ver que el dolor y la inflamación empeoraban, decidió llevarlo a la Clínica del Country, donde los médicos diagnosticaron una fractura e infección severa en el hueso.

Imagen de referencia. FOTO: Freepik.
Imagen de referencia. FOTO: Freepik.

Ante la gravedad, el menor fue sometido a una cirugía de urgencia. “La cirujana me pidió firmar un consentimiento, me dijo que si era necesario debía amputar porque la infección era muy severa”, recordó la madre. Finalmente, los médicos no lograron salvar parte del dedo meñique derecho del niño.

Las declaraciones de la madre

Vargas aseguró que su hijo le confesó después que varios compañeros lo agredían con frecuencia. “Dijo que eran cuatro niños los que lo molestaban y que uno de ellos le machucó el dedo con un pupitre”, contó.

Conozca: En Colombia, el 45% de los estudiantes enfrenta afectaciones emocionales: causas, señales y soluciones

Inicialmente, el personal médico sospechó de un posible caso de maltrato intrafamiliar y activó las rutas de protección infantil, pero el menor finalmente habló y reveló que las lesiones habían ocurrido dentro del colegio.

De acuerdo con la madre, el plantel educativo no asumió responsabilidad alguna ni ofreció apoyo económico frente a los gastos médicos. “Les mandé correos, les informé lo que había pasado, pero dijeron que no podían comprobar nada porque no hay cámaras. En una conciliación, la familia del agresor solo me ofreció 50.000 pesos”, denunció.

El colegio dice que aplicó medidas académicas

La madre también manifestó que, según la institución, se realizaron talleres con los menores involucrados y se concluyó que no se trataba de un caso de acoso escolar. No obstante, insiste en que su hijo continúa afectado emocionalmente y que no ha recibido acompañamiento psicológico suficiente.

Aunque los especialistas recomendaron que el menor no regresara a clases de inmediato, él pidió volver al aula. Pese a ello, su madre aseguró que los docentes no han sido flexibles con el mes de incapacidad médica y le han exigido ponerse al día con los contenidos académicos.

La Secretaría de Educación abrió una investigación

En respuesta a la denuncia, la Secretaría de Educación del Distrito confirmó que tuvo conocimiento del caso y activó de inmediato la ruta integral de atención. “La entidad garantiza el acompañamiento al estudiante, su familia, así como a la comunidad educativa”, señaló.

Además, informó que realizará una visita al colegio para verificar los procedimientos adoptados por las directivas y la aplicación del protocolo establecido para casos de violencia escolar.

Por ahora, la madre del menor sigue exigiendo respuestas claras. “Solo quiero justicia y que mi hijo pueda sentirse seguro en el colegio”, afirmó.

