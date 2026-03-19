¿Pabellón especial para Zulma Guzmán? Esto dice el director del INPEC sobre su posible reclusión

En medio del proceso de extradición que se adelanta en Reino Unido contra Zulma Guzmán, señalada por su presunta responsabilidad en varios casos de envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) confirmó que estudia su posible reclusión en un pabellón especial de la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.
El director del INPEC, el coronel Daniel Gutiérrez, explicó que la decisión aún no está tomada y que responde a factores relacionados con la seguridad, así como a requerimientos planteados por la defensa de Guzmán y por autoridades internacionales.
Lea aquí: Caso Zulma Guzmán: Fiscalía confirmó que no solo las niñas sino la mamá de una de ellas fue envenenada con talio
Según el funcionario, aunque el sistema penitenciario colombiano enfrenta dificultades como el hacinamiento y limitaciones en infraestructura, se están evaluando alternativas que garanticen condiciones adecuadas de reclusión. En ese sentido, indicó que El Buen Pastor cuenta con pabellones especiales que podrían ajustarse a las necesidades del caso, al ofrecer mayores condiciones de seguridad y protección.