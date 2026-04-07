“Presenciaron un eclipse”: la astronauta que comunicó a Artemis II relata el récord lunar

La astronauta canadiense Jenni Gibbons pasó el lunes en el corazón de la sala de control de la NASA en Houston, apoyando a distancia a sus compañeros de la misión Artemis II durante su vuelo alrededor de la Luna.
Como astronauta de reserva de la misión, Gibbons entrenó junto a los estadounidenses Christina Koch, Victor Glover, Reid Wiseman y el canadiense Jeremy Hansen, y fue la encargada de la comunicación con los tripulantes en su sobrevuelo lunar. En una entrevista con la AFP, Gibbons contó el impacto del viaje, realizado más de medio siglo después de la primera misión lunar.
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