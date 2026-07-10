Quansah no es Balogun: Fifa le impuso dura sanción al lateral inglés expulsado ante México

El defensor inglés Jarell Quansah, expulsado en los octavos de final del Mundial ante México, fue castigado con dos partidos de suspensión, por lo que será baja en el próximo duelo de cuartos frente a Noruega.

Esta suspensión agrava los problemas de los Tres Leones en el puesto de lateral derecho, ya que el único especialista, Reece James, se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión muscular.

El regreso de James para el duelo del sábado ante Noruega en Miami no está confirmado, después de que estuviera también ausente del entrenamiento de Inglaterra el miércoles en Kansas City.

Quansah, jugador del Bayer Leverkusen de 23 años, fue expulsado en el minuto 54 del duelo ante México en el estadio Azteca por una dura plancha a Jesús Gallardo.

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Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro iraní Alireza Faghani, quien acudió al llamado del VAR liderado por el colombiano Nicolás Gallo, le mostró la tarjeta roja directa. Inglaterra, que dominaba entonces por 2-1, terminó resistiendo ante México con un jugador menos y avanzando por marcador de 3-2.

La sanción de dos partidos a Quansah, dictada por el Comité Disciplinario de la Fifa, implica que se perderá el choque contra Noruega y, en caso de victoria de Inglaterra, las semifinales frente a Argentina o Suiza.

Días atrás, ese mismo Comité anunció un día antes del encuentro ante Bélgica que la tarjeta roja directa recibida por Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina quedaba en suspensión probatoria por un año, permitiéndole al futbolista jugar los octavos de final, esto tras una confirmada intervención de Donald Trump quien reveló que llamó a Infantino para solicitar la revisión de la expulsión de la figura estadounidense.