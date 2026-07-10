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Quansah no es Balogun: Fifa le impuso dura sanción al lateral inglés expulsado ante México

El lateral derecho vio la cartulina roja tras una dura entrada contra Jesús Gallardo en la llave por octavos de final.

  • Jarell Quansah salió expulsado en el estadio Ciudad de México tras una dura entrada contra Jesús Gallardo, del combinado mexicano. Foto: Xinhua
    Jarell Quansah salió expulsado en el estadio Ciudad de México tras una dura entrada contra Jesús Gallardo, del combinado mexicano. Foto: Xinhua
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El defensor inglés Jarell Quansah, expulsado en los octavos de final del Mundial ante México, fue castigado con dos partidos de suspensión, por lo que será baja en el próximo duelo de cuartos frente a Noruega.

Esta suspensión agrava los problemas de los Tres Leones en el puesto de lateral derecho, ya que el único especialista, Reece James, se ha perdido los últimos tres partidos por una lesión muscular.

El regreso de James para el duelo del sábado ante Noruega en Miami no está confirmado, después de que estuviera también ausente del entrenamiento de Inglaterra el miércoles en Kansas City.

Quansah, jugador del Bayer Leverkusen de 23 años, fue expulsado en el minuto 54 del duelo ante México en el estadio Azteca por una dura plancha a Jesús Gallardo.

Lea también: ¿La Fifa favorece a Argentina? Las acciones que alimentan el reclamo de aficionados y dirigentes del fútbol

Tras revisar la acción en el monitor, el árbitro iraní Alireza Faghani, quien acudió al llamado del VAR liderado por el colombiano Nicolás Gallo, le mostró la tarjeta roja directa. Inglaterra, que dominaba entonces por 2-1, terminó resistiendo ante México con un jugador menos y avanzando por marcador de 3-2.

La sanción de dos partidos a Quansah, dictada por el Comité Disciplinario de la Fifa, implica que se perderá el choque contra Noruega y, en caso de victoria de Inglaterra, las semifinales frente a Argentina o Suiza.

Días atrás, ese mismo Comité anunció un día antes del encuentro ante Bélgica que la tarjeta roja directa recibida por Folarin Balogun ante Bosnia y Herzegovina quedaba en suspensión probatoria por un año, permitiéndole al futbolista jugar los octavos de final, esto tras una confirmada intervención de Donald Trump quien reveló que llamó a Infantino para solicitar la revisión de la expulsión de la figura estadounidense.

Ante esa decisión, hubo una petición para que la sanción de Quansah fuera levantada. Esta inclusive trascendió lo deportivo y llegó al Parlamento de Reino Unido. Desde allí el político del Partido Laboralista, Noah Law, envió una carta oficial a la FIFA instando a retrasar la suspensión del defensor.

Law aludió a lo ocurrido con Balogun y aunque reconoció que, si bien la expulsión pudo ser técnicamente correcta, es injustificable que un jugador se beneficie de una suspensión diferida mientras otros no.

“La integridad de cualquier gran torneo internacional depende de que dichas reglas se apliquen por igual a todas las naciones participantes”, señaló el parlamentario en la misiva enviada a la Fifa.

Siga leyendo: Pierluigi Collina defendió “la integridad” arbitral en el Mundial

*Con información de AFP

Preguntas y Respuestas

¿Qué partidos se perderá Jarell Quansah con Inglaterra?
Quansah se perderá el duelo de cuartos de final contra Noruega. Si Inglaterra clasifica, también estará ausente en las semifinales frente al ganador de la llave entre Argentina y Suiza.
¿Cómo afecta la ausencia de Quansah a la defensa de Inglaterra frente a Noruega?
La baja complica el lateral derecho porque Reece James, el único especialista en esa posición, sigue recuperándose de una lesión muscular y su regreso para los cuartos de final aún no está confirmado.
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