Déficit fiscal, inflación y demanda: las razones detrás del aumento en 75 puntos básicos en tasas del BanRepública

Las minutas de la más reciente reunión de la Junta Directiva del Banco de la República dejaron al descubierto que detrás del aumento de 75 puntos básicos de la tasa de interés hasta 12% hubo una preocupación mayor que el dato de inflación de mayo.
Para la mayoría de los codirectores, el país enfrenta un deterioro en las expectativas de inflación, una demanda interna que sigue creciendo por encima de la producción y un desbalance fiscal que está restándole efectividad a la política monetaria.
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