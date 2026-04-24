Petro ya se encontró con Delcy: primeras imágenes del encuentro entre ambos mandatarios en Miraflores

El encuentro entre ambos estaba pactado desde hace meses. La primera vez que iban a verse se frustró; sin embargo, en esta ocasión, la segunda fue la vencida y, por fin, luego de mucha insistencia, Gustavo Petro y Delcy Rodríguez se encontraron en Miraflores.

La reunión está enfocada en temas de seguridad en la frontera, específicamente en la situación de orden público en el Catatumbo y la cooperación en inteligencia. No obstante, también se abordarían asuntos relacionados con cultura, educación y turismo.

Desde que Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Rodríguez el pasado 3 de enero en una operación militar que se ha denominado como “milimétrica”, el presidente Gustavo Petro ha rechazado en varias ocasiones la decisión que tomó el presidente Donald Trump.

Pero desde que visitó a su homólogo en Estados Unidos, la confrontación directa se ha desescalado en el país del norte global.

Justamente, esta reunión entre Delcy Rodríguez —quien quedó como líder del régimen y se autoproclamó presidenta de Venezuela, pese a que su mandato enfrenta cuestionamientos constitucionales— y el jefe de Estado colombiano se interpreta como un gesto de respaldo a lo que queda del gobierno instaurado por Hugo Chávez.