Petro dice que podría prohibir la entrada del subsecretario de Estado de EE. UU. “porque me insultó”, pero “no soy igual que ellos”

Este martes, desde una ceremonia de ascensos de generales, el presidente Gustavo Petro abordó diversos temas en su discurso, como es usual. Al referirse a Estados Unidos y su relación con el Gobierno del republicano Donald Trump, el mandatario colombiano dijo: “Dice el subsecretario de Estado (de Estados Unidos) que va a venir esta noche, yo podría impedirlo y lo he pensado porque me insultó, pero no igual que ellos. El señor (Christopher) Landau debe pronunciarse. Dice que el presidente comunista”.
