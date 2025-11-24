La vez que Petro dijo que esperaba a alias Calarcá “cultivando arroz y árboles” en Caquetá

Ante las revelaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, el país amaneció convulsionado. Este entramado que involucraría a militares del Ejército, un agente de inteligencia de la DNI y las disidencias de alias ‘Calaracá’, que levantó un revuelo en la opinión pública y ante el silencio por las redes del Presidente por la mañana, hacen que se revivan trinos en los que ya se ha mencionado a este grupo criminal al entregar unas 8.000 hectáreas a campesinos en el departamento del Caquetá: “Espero a “Calarcá” cultivando arroz y árboles, que disparando fusiles. Es para ya”.
Además, menciona la política de ‘Paz Total’ que para muchos ya es una medida “fallida”; más tras estas revelaciones.
En ese trino, del 11 de marzo de este año, el presidente Gustavo Petro anunció que “revitalizar la selva amazónica en los llanos del Yarí, manteniendo el progreso campesino, es el acuerdo de paz que queremos en el Caquetá.”. En ese momento, convencido de que la búsqueda de su política de ‘Paz Total’ iba a funcionar e iba avanzando en esa región.