Entre la aguda desconfianza y el pragmatismo: ¿qué esperar del cara a cara entre Petro y Trump?

Llegó la hora cero. Después de meses de tensión, rifirrafe y sanciones que no solo lo pusieron contra las cuerdas, sino que afectaron su primer anillo de confianza y lealtad, finalmente el presidente Gustavo Petro arribará a la Casa Blanca este martes 3 de febrero.
Sentado en una de las poltronas de la Oficina Oval –de tú a tú con el jefe de la principal potencia mundial y uno de sus mayores antagonistas–, el mandatario colombiano tendrá que capotear entre las dos versiones de un impredecible Donald Trump.
Por un lado, Petro podría tener que lidiar con aquella faceta del magnate que hace poco más de un año, el 28 de febrero de 2025, tuvo que encarar el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.
En ese entonces –consciente de la necesidad de seguir asegurando ayuda militar, financiera y de inteligencia–, Zelenski hizo frente a un Trump hostil y desafiante que le mostró los dientes.
No solo se mofó de él ante la prensa estadounidense, sino que el republicano le encaró al mandatario ucraniano que no estaba en “una buena posición”, lo acusó de ser irrespetuoso cuando quiso interpelar y hasta llegó a decirle que estaba “arriesgando con empezar la Tercera Guerra Mundial”.
Por otro lado –no obstante– el mandatario colombiano podría encontrarse con la cara más amable del presidente estadounidense. Esa versión quedó calcada en noviembre del año pasado, cuando el mandatario recibió en la Oficina Oval al recién elegido alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.
Si bien en campaña hubo sendas críticas, señalamientos mutuos y pullas entre Trump y Mandani –desde “comunista” hasta “déspota”–, el encuentro, contra todo pronóstico, estuvo marcado por la cordialidad, el elogio y hasta un dejo de fraternidad.
Fue el mismo escenario que encontró Zelenski: ambos de espaldas al Escritorio Resolute y con la prensa en frente. Sin embargo, en el caso de Mamdani, Trump lucía sonriente, esperanzado y en sintonía con uno de sus contradictores. No hubo escarnio o desdén; por el contrario, sin sujeción y con compromiso, el republicano parecía conciliador y amable. Más que antagonistas, parecían aliados de antaño.