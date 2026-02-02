¿Hasta dónde llega la libertad de expresión de Petro? Juez admitió tutela por declaraciones sobre Jesucristo

El gobierno del presidente Gustavo Petro ha estado atravesado por una seguidilla de acciones judiciales que han cuestionado el alcance de sus intervenciones públicas. En varios de esos casos, los jueces han ordenado al mandatario rectificar afirmaciones y ofrecer disculpas públicas. Sin embargo, pese a los reiterados fallos en su contra, el jefe de Estado ha continuado emitiendo declaraciones polémicas sin medir sus efectos. Esta vez, la controversia escaló luego de que se refiriera a una supuesta vida sexual de Jesús de Nazaret.
La controversia se originó cuando Petro, en medio de su intervención, hizo una reflexión personal sobre Jesucristo y sugirió que pudo haber tenido una relación sentimental, mencionando incluso a María Magdalena. “Yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir y la mujer lo apoyó hasta el último momento”, dijo el presidente.