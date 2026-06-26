Benedetti felicitó a Rodrigo Lara por llegar al MinInterior: “El empalme, cuando decida”

Apenas se confirmó que Rodrigo Lara será el próximo ministro del Interior del gobierno de Abelardo de la Espriella, el actual jefe de esa cartera, Armando Benedetti, le envió un mensaje público de bienvenida. En contexto: Rodrigo Lara Restrepo será el ministro de Interior del nuevo gobierno “Felicitaciones a Rodrigo Lara por su designación como ministro del Interior, tiene todas las cualidades para hacerlo bien. Yo estaré, y todo el equipo del Ministerio, para hacer el empalme desde cuando él decida iniciarlo”.

¿De dónde se conocen Lara y Benedetti?

El mensaje recordó una relación política que viene de años atrás. Antes de ocupar orillas distintas frente al nuevo gobierno, Benedetti y Lara coincidieron en el Senado, donde incluso impulsaron proyectos de manera conjunta. Uno de los más recordados fue el presentado en agosto de 2020 para regular la publicación de las encuestas y sondeos políticos. La iniciativa buscaba establecer mayores controles sobre las firmas encuestadoras y terminó sirviendo como insumo para la ley de encuestas aprobada el año pasado, que endureció las condiciones para publicar mediciones durante los procesos electorales.

En ese momento, Lara defendió la propuesta argumentando que las encuestas no podían convertirse en una herramienta para influir en el voto de los ciudadanos. ”En los últimos años ha existido una verdadera indignación por la imprecisión de los instrumentos estadísticos utilizados para conocer las preferencias políticas del electorado. Esto ha sembrado sospechas sobre la transparencia y fiabilidad de estos estudios (...) Por eso tenemos el imperativo de garantizar la calidad de la información”, sostuvo entonces el senador de Cambio Radical.

El anuncio de Lara como cabeza del Ministerio del Interior

La llegada de Lara al Ministerio del Interior fue anunciada por el presidente electo, Abelardo de la Espriella, mediante un video hecho con inteligencia artificial en X. La pieza estuvo acompañada de un mensaje centrado en la historia personal y familiar del nuevo ministro. “Emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción. El que NUNCA, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su Patria”, escribió De la Espriella. El mensaje evocó la figura de su padre, Rodrigo Lara Bonilla, ministro de Justicia asesinado en 1984 tras enfrentarse al narcotráfico, un episodio que ha marcado buena parte de la trayectoria pública de Lara Restrepo.

La trayectoria política del nuevo ministro

Abogado de la Universidad Externado y con estudios de Ciencia Política en París, Lara llegó a la política nacional de la mano de Cambio Radical. Fue representante a la Cámara por Bogotá entre 2014 y 2018 y alcanzó notoriedad al presidir esa corporación entre 2017 y 2018, periodo en el que impulsó debates relacionados con la corrupción y la reforma política. Posteriormente dio el salto al Senado, desde donde se consolidó como una voz crítica del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, su desempeño electoral ha sido menos exitoso que su carrera legislativa. En 2023 aspiró a la Alcaldía de Bogotá, pero terminó en los últimos lugares con 69.679 votos, equivalentes al 2,28 % de la votación. En otras noticias: De la Espriella confirmó que Colombia hará parte del Escudo de las Américas, ¿cómo funciona esta alianza? Dos años después también sufrió un revés político cuando el Consejo de Estado anuló la personería jurídica de Dignidad Liberal, el movimiento que lideraba. La Sección Quinta concluyó que la resolución del Consejo Nacional Electoral que había reconocido al partido no tenía sustento. El alto tribunal señaló que el CNE incurrió en “falsa motivación” al fundamentar el reconocimiento de la colectividad en el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Y es que según Corte Constitucional, los hechos de violencia que pueden servir de base para otorgar personerías jurídicas a movimientos políticos deben haber ocurrido a partir de 1988. Por ejemplo, con esa base se creó el Nuevo Liberalismo y Salvación Nacional. Además, el Consejo de Estado concluyó que “no se demostraron escenarios de violencia grave o extraordinaria que hubiesen impedido la participación y el ejercicio en forma libre de los derechos y las garantías fundamentales del movimiento político Dignidad Liberal”. Le puede interesar: “Carlos Suárez es un cobarde y solapado”: Uribe escala su choque con estratega político de Abelardo

Un operador político para la gobernabilidad

Con su llegada al Ministerio del Interior, Lara asumirá una de las carteras con mayor peso político del nuevo gobierno. Esa capacidad para negociar será puesta a prueba desde el primer día, en un ministerio encargado de tender puentes con el Congreso y construir las mayorías que necesitará el gobierno de Abelardo de la Espriella para sacar adelante su agenda legislativa. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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