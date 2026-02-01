x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

El ataque a la prensa del equipo de MinTrabajo y otros secretos en De Buena Fuente

También le contamos los movimientos de la campaña de Sergio Fajardo y la participación de Diana Osorio (esposa del exalcalde Daniel Quintero) en las próximas elecciones.

    El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, participó en un evento político esta semana. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
31 de enero de 2026
bookmark

Esta semana el exministro Juan Fernando Cristo anunció que participará en la consulta de izquierda e hizo un evento en Bogotá con su movimiento “En Marcha”.

Le puede interesar: La nueva jugada de Benedetti en Palacio y otros secretos en De Buena Fuente.

Resulta que en uno de los puntos de la agenda estaba previsto un foro en el que participó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Por tratarse de un evento electoral, como lo reveló la periodista Camila Zuluaga, el ministro podría incurrir en participación en política por ser funcionario público.

La polémica no terminó ahí. Se conoció un video en el que un camarógrafo de Cablenoticias intenta acercarse al ministro para preguntarle por su presencia en ese evento y uno de sus asesores le lanzó la mano al lente de la cámara e impidió el acercamiento de manera brusca. Un irrespeto con los colegas que hacen su labor y un ataque contra la libertad de prensa.

Fajardo, sin Claudia y con Armitage

Está por definirse si Sergio Fajardo aceptará la invitación de Claudia López para inscribirse a una consulta de centro para marzo. El plazo es este 6 de febrero, pero parece que que el exgobernador le sigue sin sonar la idea. A pesar de haberse reunido con López en Bogotá y de limar asperezas, el temor de fondo de esa campaña es que a esa consulta no le vaya bien y termine ganando la de la centroderecha o la de la izquierda. Mientras tanto, todo indica que quien sí se uniría a Fajardo es el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, cuya aspiración sigue en firme.

Ánimos caldeados en la Gobernación

Durante los últimos días se ha presentado un tire y afloje entre los empleados vinculados de la Gobernación de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón, que llevó a protestas dentro del edificio de la administración departamental. La queja más reciente de los empleados tiene que ver con la propuesta de finalizar el teletrabajo para miles de empleados que cumplen con sus funciones desde sus viviendas.

El cupo que le guardan a la esposa de Quintero

A los candidatos de la consulta de izquierda llamada “Frente por la Vida” parece no importarles que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su esposa Diana Osorio, hayan mentido con el aval del Partido del Trabajo para que ella pudiera participar.

Las propias directivas de esa colectividad dijeron que nunca le dieron a Osorio el visto bueno y que la carta que estaba circulando era falsa. Ante esa negativa, salieron con un aval bajo la manga —el del Partido Ecologista— que le permitiría participar a Osorio en la consulta de marzo, que se hará a la par de las elecciones a Congreso.

El también candidato Roy Barreras dijo públicamente que la reciben con los brazos abiertos y desde la campaña de Iván Cepeda, según confirmaron fuentes, también.

Con esto, es claro que Quintero quiere meterse en esa campaña seguramente por fines más allá de lo electoral.

Para leer más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.

