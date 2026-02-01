El ataque a la prensa del equipo de MinTrabajo y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana el exministro Juan Fernando Cristo anunció que participará en la consulta de izquierda e hizo un evento en Bogotá con su movimiento “En Marcha”. Le puede interesar: La nueva jugada de Benedetti en Palacio y otros secretos en De Buena Fuente. Resulta que en uno de los puntos de la agenda estaba previsto un foro en el que participó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Por tratarse de un evento electoral, como lo reveló la periodista Camila Zuluaga, el ministro podría incurrir en participación en política por ser funcionario público.

La polémica no terminó ahí. Se conoció un video en el que un camarógrafo de Cablenoticias intenta acercarse al ministro para preguntarle por su presencia en ese evento y uno de sus asesores le lanzó la mano al lente de la cámara e impidió el acercamiento de manera brusca. Un irrespeto con los colegas que hacen su labor y un ataque contra la libertad de prensa. Fajardo, sin Claudia y con Armitage Está por definirse si Sergio Fajardo aceptará la invitación de Claudia López para inscribirse a una consulta de centro para marzo. El plazo es este 6 de febrero, pero parece que que el exgobernador le sigue sin sonar la idea. A pesar de haberse reunido con López en Bogotá y de limar asperezas, el temor de fondo de esa campaña es que a esa consulta no le vaya bien y termine ganando la de la centroderecha o la de la izquierda. Mientras tanto, todo indica que quien sí se uniría a Fajardo es el exalcalde de Cali, Maurice Armitage, cuya aspiración sigue en firme.

Ánimos caldeados en la Gobernación Durante los últimos días se ha presentado un tire y afloje entre los empleados vinculados de la Gobernación de Antioquia y el gobernador Andrés Julián Rendón, que llevó a protestas dentro del edificio de la administración departamental. La queja más reciente de los empleados tiene que ver con la propuesta de finalizar el teletrabajo para miles de empleados que cumplen con sus funciones desde sus viviendas. El cupo que le guardan a la esposa de Quintero A los candidatos de la consulta de izquierda llamada “Frente por la Vida” parece no importarles que el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a través de su esposa Diana Osorio, hayan mentido con el aval del Partido del Trabajo para que ella pudiera participar. Las propias directivas de esa colectividad dijeron que nunca le dieron a Osorio el visto bueno y que la carta que estaba circulando era falsa. Ante esa negativa, salieron con un aval bajo la manga —el del Partido Ecologista— que le permitiría participar a Osorio en la consulta de marzo, que se hará a la par de las elecciones a Congreso.