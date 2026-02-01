El ataque a la prensa del equipo de MinTrabajo y otros secretos en De Buena Fuente

Esta semana el exministro Juan Fernando Cristo anunció que participará en la consulta de izquierda e hizo un evento en Bogotá con su movimiento “En Marcha”.
Resulta que en uno de los puntos de la agenda estaba previsto un foro en el que participó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Por tratarse de un evento electoral, como lo reveló la periodista Camila Zuluaga, el ministro podría incurrir en participación en política por ser funcionario público.