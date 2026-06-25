Cambio Radical también será partido de gobierno en el Congreso: ¿tiene mayorías?

A Abelardo de la Espriella le llegaron “los de siempre” que rechazó en campaña. Con Cambio Radical ya serían cuatro partidos los que respaldarán las propuestas de su gobierno en el Congreso.
En contexto: Así busca el Centro Democrático coalición para respaldar al gobierno de De la Espriella en el Congreso: ¿está fácil?
Este jueves la colectividad política anunció oficialmente que se declarará partido de Gobierno y que acompañará al nuevo mandatario en el propósito de “recuperar el rumbo del país”, fortalecer las instituciones y avanzar en una agenda centrada en seguridad, crecimiento económico y bienestar social.