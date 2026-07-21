Así quedó la Comisión de Acusación, donde se investiga al presidente: Petro tiene más de 200 casos

Entre las decisiones estratégicas que dejó instalada la nueva legislatura estuvo la conformación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, encargada de investigar al presidente de la República y a otros altos funcionarios aforados. Según pudo conocer EL COLOMBIANO, los cinco representantes que integrarán la comisión por el Pacto Histórico fueron escogidos directamente por Petro, quien buscó garantizar un grupo de su confianza en la célula; allí se encuentran los más de 200 procesos que actualmente existen en su contra. Lea también: Terminó como empezó: caos y cuentos en el último discurso de Petro en el Congreso Los congresistas elegidos por el Pacto Histórico fueron David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas. Fuentes del Congreso aseguraron a este medio que al mandatario le presentaron un listado de nueve posibles nombres para integrar la comisión y que él mismo definió cuáles cinco debían ocupar esos asientos. Entre los que quedaron por fuera estuvieron Claudia Romero, Luis Ballesteros, Paola Quiñones y Ana Erazo.

La “lección” que dejó Gloria Arizabaleta

La decisión responde, según las fuentes consultadas, a una experiencia que marcó la relación del Gobierno con esa comisión durante el cuatrienio anterior. Petro no quería repetir lo ocurrido con la entonces representante Gloria Arizabaleta, quien, pese a ser considerada cercana al petrismo, impulsó una decisión para suspender al mandatario por estar interviniendo presuntamente en política justo durante las pasadas elecciones. Aunque posteriormente esa actuación fue revertida al concluirse que la congresista no tenía competencia para adoptar esa determinación, el episodio dejó en evidencia que el Ejecutivo no tenía pleno control sobre quienes llegaban a esa instancia. Además, varios congresistas consultados por este diario señalaron que uno de los objetivos estratégicos del Gobierno entrante durante las negociaciones del Congreso era asegurar el mayor número posible de puestos en la Comisión de Acusación. Es decir, el gobierno entrante y saliente tendrían intereses allí. Petro lo dejó entrever en un mensaje publicado en X, en respuesta al designado ministro del Interior, Rodrigo Lara. Allí le dijo a Lara que supuestamente su verdadero interés era la Comisión de Acusación para “meterlo preso”.

Cómo quedó conformada la comisión

Inicialmente, por ser la bancada más numerosa de la Cámara, al Pacto Histórico le correspondían cuatro puestos. Sin embargo, tras las negociaciones con otros partidos, consiguió un quinto asiento. Pacto Histórico (5): David Alejandro Toro, Heráclito Landinez, María del Mar Pizarro, Gabriel Becerra y Jorge Hernán Bastidas. Centro Democrático (3): Jesús Salim Villamizar, Daniel Felipe Briceño y Jonathan Eduardo Pineda. Partido Liberal (3): José Fredy Arias, Johana González y Mauricio José Carvajal. Partido Conservador (2): Juan Loreto Gómez y José Luis Duarte. Cambio Radical (1): Carlos Alberto Cuenca. Partido de la U (1): Diana Carolina Riveros. Curules de paz (2): Jorge Rodrigo Tovar y Luis Ramiro Ricardo.

Los votos que podrían favorecer al presidente

En la práctica, la nueva conformación deja al Pacto Histórico con un bloque importante dentro de una comisión clave para el futuro judicial y político de Petro. A los cinco representantes del oficialismo podrían sumarse congresistas de otros partidos que han mantenido cercanía con el Gobierno o con sectores aliados, lo que dificultaría que prosperen procesos sensibles contra el mandatario. Entre quienes se perfilan como los principales opositores dentro de la comisión están los tres representantes del Centro Democrático y Carlos Alberto Cuenca, de Cambio Radical. Uno de los nombres que también genera atención es el del conservador Juan Loreto Gómez. El representante ha sido mencionado dentro de las investigaciones por el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Aunque durante buena parte del cuatrienio pasado fue cercano al petrismo, recientemente propuso a Nicolás Barguil para la Presidencia de la Cámara, candidato respaldado por el gobierno electo, un movimiento que algunos sectores interpretan como un acercamiento a la nueva administración.

Más de 200 procesos pendientes