“Mi título me lo da la vida”: nuevo MinIgualdad a cuestionamientos por ser bachiller

Dos días después de su nombramiento, el nuevo ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta Zapata, habló sobre su llegada a esa cartera y de su preparación académica para ejercer el cargo. El funcionario acredita en su formación académica que llegó hasta el bachillerato y en su experiencia profesional acreditó 14 años siendo coordinador de la Organización Nacional Indígena (Onic).
En una entrevista con Blu Radio, el ministro aseguró que invitaba a los colombianos a conocerlo, pero que su “primer mérito es la honestidad y la identidad y el compromiso. Yo he tenido un compromiso con Colombia muy fuerte, no solo desde el movimiento indígena, (sino que) el compromiso mío de defensa mía ha sido muy fuerte en los territorios”.
