Procuraduría descarta manipulación en software para elecciones: “No hay indicios ni pruebas de que algo malo se esté fraguando”

A dos días de las elecciones del 8 de marzo, el procurador Gregorio Eljach Pacheco aseguró que el software que procesará los votos superó todas las auditorías y no presenta indicios de manipulación, en medio de las dudas que han surgido sobre la transparencia del sistema electoral.

    El procurador Gregorio Eljach Pacheco afirmó que el sistema informático para el escrutinio electoral no presenta irregularidades tras las pruebas realizadas por los organismos de control. FOTO: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, afirmó que el software que será utilizado para el escrutinio de las elecciones previstas para el 8 de marzo no presenta irregularidades ni señales de manipulación.

El jefe de la Procuraduría General de la Nación entregó el balance durante su participación en el Congreso Nacional de Contralores Regionales realizado en Armenia, donde explicó que el sistema tecnológico fue sometido a diversas pruebas y auditorías que confirmaron su fiabilidad.

Conozca: Paz Electoral, la Procuraduría llama a defender la democracia en las urnas

Según indicó el funcionario, hasta ahora “no ha sido detectada ninguna irregularidad, ninguna trampa y ni siquiera indelicadezas que pongan en riesgo las elecciones”, por lo que expresó confianza en que la jornada electoral se desarrollará con normalidad.

La Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil y la Contraloría General de la República trabajan de manera conjunta para vigilar el proceso electoral y garantizar la transparencia de los resultados. FOTO: Colprensa.

El procurador también señaló que, por primera vez, entidades como la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República trabajan de manera articulada para vigilar el proceso electoral.

De acuerdo con Eljach, esta coordinación busca garantizar la transparencia del conteo de votos y dar tranquilidad a los ciudadanos frente al manejo de los datos y los resultados.

Siga leyendo: Los candidatos de la izquierda que buscan llegar a la Cámara por Antioquia

El funcionario insistió en que los mecanismos de control aplicados a la infraestructura tecnológica buscan evitar cualquier intento de alterar la voluntad popular. “No hay indicios ni pruebas de que algo malo se esté fraguando”, aseguró.

Finalmente, el procurador invitó a los contralores regionales a sumarse a la estrategia denominada Paz Electoral, una iniciativa interinstitucional que busca proteger la transparencia de las elecciones y garantizar que los resultados reflejen la decisión de los votantes.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué hallazgos hubo en las auditorías al software electoral?
Hasta el momento, ninguna entidad de control ha detectado fallas o intentos de manipulación. Las auditorías confirmaron que la infraestructura tecnológica es apta para procesar los datos de forma transparente.
¿Qué entidades vigilan el proceso electoral este domingo?
Por primera vez, la Procuraduría, la Registraduría y la Contraloría trabajan de forma articulada en una mesa técnica para monitorear el conteo de votos en tiempo real.
