Las 5 propuestas más disruptivas o polémicas de Abelardo De la Espriella y de Iván Cepeda

Los candidatos presidenciales Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda llegan a segunda vuelta sin haber asistido a debates. Por eso, para los votantes ha sido difícil contrastar sus posturas más allá de las declaraciones públicas y la información que se ve en internet y redes sociales. Ambos, con visiones completamente opuestas de cómo dirigir el país en un eventual gobierno, tienen algunas propuestas llamativas que han generado debate. Por ejemplo, en cuanto a seguridad, “El Tigre” propone la construcción de 10 “cárceles aisladas, sin señal de comunicaciones, diseñadas expresamente para impedir que desde ellas se siga extorsionando, coordinando delitos y gobernando redes criminales hacia afuera”, parecido al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Su contrincante Iván Cepeda, quien hace menos de una semana publicó oficialmente su plan de gobierno —lo que tenía antes era una recopilación de más de 400 páginas de sus discursos en medio de los más de 100 ‘tarimazos’ que tuvo en medio de su campaña a la Presidencia—, intentó apartarte de su responsabilidad en la “paz total”, a pesar de ser uno de sus arquitectos hace cuatro años. Ambos tienen en sus planes de gobierno propuestas diametralmente opuestas. No solo difieren en asuntos puntuales de política pública, sino también en su visión sobre el papel del Estado, el modelo económico, la seguridad, la salud y la relación entre las instituciones. Sus diferencias son tan marcadas que, en todo, representan proyectos de país completamente distintos. Esa distancia queda plasmada en sus propios programas de gobierno, documentos en los que detallan las medidas que impulsarían en caso de llegar a ocupar la silla más importante de la Casa de Nariño. Allí se encuentran desde reformas estructurales y cambios institucionales hasta propuestas en materia de orden público, manejo de la economía y transformación del sistema de salud. Desde EL COLOMBIANO hicimos una recopilación de cinco de las propuestas más polémicas o disruptivas de cada candidato. Se trata de iniciativas que han generado fuertes debates en la opinión pública y que han sido objeto de cuestionamientos por parte de sus detractores. Estas son algunas de las principales críticas que han surgido durante la campaña presidencial, en una contienda marcada por la polarización y por dos visiones profundamente distintas sobre el rumbo que debería tomar el país.

Estas son las propuestas de Abelardo de la Espriella:

1. LA PROMESAS DE 10 ‘MEGACÁRCELES’ AL ESTILO BUKELE

Uno de los aspectos más fuertes de las propuestas del litigante va direccionado a su “mano dura” en términos de la seguridad. De la Espriella, por ejemplo, se ha referido a una propuesta en específico: construir 10 megacárceles, lo que ha generado fuertes cuestionamientos por varios aspectos. Para empezar: ¿de dónde saldría el dinero para construirlas? Para eso, “El Tigre” propone concesiones mixtas que incluirían participación “del sector privado nacional y de actores internacionales, mediante concesiones otorgadas por el Estado”. Además, se ha hablado sobre la posibilidad de que actores privados asuman la administración de los espacios, pero no el monopolio de la fuerza que continuaría a cargo del Estado. La propuesta ha generado polémica no solo por su modelo de financiación, sino porque parece imitar la propuesta de megacárceles de Nayib Bukele en El Salvador. Un modelo que ha sido fuertemente cuestionado por países y organizaciones no gubernamentales internacionales por violaciones a los derechos humanos.

2. ¿NO MÁS ONU NI COLOMBIA EN TRATADOS INTERNACIONALES?

“Ni la ONU ni la OEA me gustan. ¿Eso de qué ha servido a Colombia?”, señaló el candidato por el movimiento de Defensores de la Patria durante una entrevista con el periodista Luis Carlos Vélez. En particular, el candidato aseguró que revisaría la permanencia del país en algunos organismos multilaterales que, según su criterio, presentan grandes fallas dentro del ecosistema internacional. “Vamos a revisar el tema de esos organismos multilaterales. No es un sí rotundo, pero estoy muy inclinado a eso porque la verdad es poco el resultado y poco el beneficio”, aseguró. Asimismo, explicó que una de sus prioridades sería reducir gastos que considera innecesarios para Colombia, esto con el fin de redirigir esos recursos a programas y necesidades internas del país que sí necesiten la implementación de recursos del Estado para su mejoría. “Estoy en esa línea, salvo mejor opinión y un dictamen que certifique lo que yo pienso sobre esas entidades y sobre el beneficio real que le causan y le producen a Colombia”, remató.

3. REDUCIR EL ESTADO EN UN 40 %, ¿ES POSIBLE?

El candidato conocido por el eslogan “Firme por la Patria” ha generado ruido por su propuesta de reducir el tamaño del Estado entre un 25 % y un 40 %. Esta ha sido una de las principales banderas de su fórmula vicepresidencial, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, quien fue una de sus apuestas para matizar un discurso que sus críticos han calificado de “extrema derecha”, incorporando una visión más académica y cercana al centro político. Si bien ha hablado de eliminar embajadas, consulados y ministerios, Restrepo ha matizado diciendo que “no se puede tomar una decisión de fondo sin revisar la realidad económica y financiera de cada una de las instituciones del Estado”, como dijo a Caracol Radio. Esta propuesta parte de que el Estado colombiano tiene problemas de ineficiencia y necesita liberar recursos que permitan impulsar la economía. No obstante, se ha cuestionado hasta qué punto pueden reducirse de la manera en que se plantea las funciones del Estado sin afectar la capacidad del mismo para prestar servicios esenciales. El programa de gobierno no cita las cifras concretas de reducción, pero sí tiene una carga narrativa en contra de los burócratas a propósito de una de sus banderas: la idea de “los nunca”.

4. ¿FRACKING SÍ, PERO BIEN HECHO?

Un aspecto clave para la votación es el tema del medio ambiente, algo que también ha generado ruidos. En el caso de De la Espriella, ha sido clave la propuesta de implementar el fracking en Colombia. Se trata de una técnica de perforación del subsuelo diseñada para extraer petróleo y gas natural atrapados en formaciones rocosas compactas. El sindicato de la USO en Ecopetrol ha dicho que el desarrollo de esta técnica es necesario para garantizar la continuidad de las reservas energéticas del país y asegurar la viabilidad de la empresa estatal en el largo plazo. Alejandro Torres, profesor de la Universidad Eafit, dijo a EL COLOMBIANO que mientras los discursos de izquierda suelen tildar la extracción de hidrocarburos como una explotación extranjera de los recursos locales, una visión realista demuestra que los países en desarrollo poseen una riqueza enterrada que “no pueden darse el lujo de abandonar”, ya que paradójicamente esos mismos recursos constituyen la base financiera para costear la transición energética.

5. SU BÚSQUEDA PARA VOLVER A LA FUMIGACIÓN AÉREA

También en términos del medio ambiente, pero que va de la mano con la proliferación de cultivos de coca y los cuestionamientos que ha tenido la gestión de Gustavo Petro que, en la visión del candidato, ha sido completamente insuficiente para su control. Justamente, en el plan de gobierno del litigante, se planteó que “la magnitud del desafío es inmensa”. Y se resaltó que “Colombia ha llegado a 330.000 hectáreas de coca y a una producción potencial de más de 3000 toneladas de cocaína. Esa concentración no solo produce droga: produce coerción, control social, penetración de economías regionales, corrupción institucional y sometimiento de comunidades enteras”. Es por ello que, desde un eventual gobierno suyo, se determinó volver a “todas las formas de erradicación de la coca, desde la fumigación aérea hasta las formas de sustitución manual de cultivos, a la destrucción sistemática de laboratorios, a la interdicción sobre corredores estratégicos y a la persecución real de finanzas y cabecillas que serán extraditados a la mayor brevedad”. Estas son las de Iván Cepeda:

1. MANTENER EL FRACASO DE LA ‘PAZ TOTAL’

En términos de seguridad, Iván Cepeda habla de “diálogos de paz eficaces, orientados a resultados concretos, verificables y medibles”. También dice que no permitirá que “el diálogo sea utilizado como una estrategia para el fortalecimiento militar o económico de las organizaciones armadas”. Sin embargo, en la política de “paz total” de la que Cepeda, este fortalecimiento ha sido una de las consecuencias directas. En su plan, el candidato cambia el énfasis de la Fuerza Pública hacia la presencia integral del Estado en los territorios. La cuestión es qué tanto puede demorarse la implementación de algo así, teniendo en cuenta que hay territorios donde quienes mandan son los grupos armados. En una entrevista reciente con Caracol Radio, el candidato se refirió a que la política actual de seguridad “ha tenido vacíos, desaciertos, errores, y habrá que hacer un balance de ella. Mi posición actual frente a ella es que hay que hacer una reducción fundamental a la implementación del acuerdo de paz de 2016, que es imprescindible porque es un compromiso de Estado”. Y habló de una ley de sometimiento para aquellos grupos que “no entran en la categoría de los grupos con los cuales se deba hacer un diálogo político”. Evitó decir que bombardearía a los cabecillas de grupos armados que sigan delinquiendo.

2. ACUERDO NACIONAL Y PODER CONSTITUYENTE

Otra propuesta polémica de Iván Cepeda es la del acuerdo nacional. Antes de la primera vuelta, cuando estaba convencido de que ganaría en ese momento, Cepeda era ambiguo en decir que si ese acuerdo derivaba en una Asamblea Nacional Constituyente, apoyaría esta iniciativa. Sin embargo, después de su paso a segunda vuelta detrás de De la Espriella, se moderó y dijo que no la perseguiría. Cepeda ha insistido en lograr un acuerdo nacional, pero es incierto si ocurriría lo mismo que con Petro. Que, ante el hundimiento de las reformas en el Congreso, se buscará ese “acuerdo nacional” a través de la movilización social con el “poder constituyente”, más allá de las ramas del Estado. “Mi propuesta es que sobre el plano de la movilización y el poder constituyente fortalecidos, se desarrolle un diálogo nacional que conduzca un verdadero acuerdo de toda la nación”, dijo. Entre esos puntos se habla de “una agenda temática que deberá incluir las reformas sociales que resta por hacer”. Y habló de mecanismos de implementación “que pueden ser una asamblea nacional constituyente o leyes y reformas constitucionales que adoptemos por una vía expedita”. ¿Sería un “acuerdo nacional” si se carga con la agenda del candidato y su proyecto político?

3. ¿POR QUÉ QUIERE CERRAR EL CNE?

Directamente, en la página 110 de su plan de gobierno, Cepeda especificó que impulsará “la eliminación del Consejo Nacional Electoral y la creación de una corte electoral autónoma e independiente, encargada de las funciones jurisdiccionales y electorales hoy dispersas entre distintas entidades”. Sus reparos a esta entidad vienen desde hace unos meses. En particular, en un discurso aseguró que “un bien que se le debe hacer al país es eliminar ese organismo corrupto y peligroso para los derechos políticos”. Y en su plan de gobierno se establece que “esta transformación buscará fortalecer la transparencia, la imparcialidad y la confianza ciudadana en el sistema electoral”.

4. SEGUIR CON LA BANDERA DE LA SALUD DE PETRO

Lejos de marcar distancia con el Gobierno de Petro, algo que ni siquiera ha hecho con el tema de la fallida ‘Paz Total’, Cepeda ha planteado que continuará el camino que ya ha sido bandera del presidente saliente. Según su programa de gobierno, el candidato propone profundizar los cambios impulsados por el actual Ejecutivo. Se estableció que “a pesar de la oposición, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha impulsado acciones decisivas para transformar el sistema de salud”, entre ellas la intervención de las EPS. Además, señaló que “la corrupción se ha convertido en uno de los principales factores de deterioro del sistema de salud colombiano”. Y es que en su programa, se lee específicamente que “diversos estudios (sin decir exactamente cuáles) han demostrado que no se trata únicamente de fallas en los mecanismos de control, sino de problemas estructurales asociados a un modelo que ha privilegiado los incentivos económicos y financieros sobre la garantía efectiva del derecho a la salud”.

5. SUS FUERTES CRÍTICAS AL BANCO DE LA REPÚBLICA