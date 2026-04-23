¿En juego 660 mil millones del poderoso Fondo de Adaptación?

Mucho se ha hablado por estos días de las explosivas declaraciones de Angie Rodríguez, pero poco se ha dicho sobre el origen de esta guerra que tienen vilo a Presidencia.

La explicación simple es que está en juego la pelea por el control del Fondo de Adaptación, una especie de “prima” de la UNGRD. La directora es Angie Rodríguez y según ella, Carlos Carrillo quiere llevar las riendas.

El Fondo es una entidad que para este año tiene un presupuesto de $668.000 millones. Es “la entidad con la facultad de ejecutar proyectos integrales de gestión del riesgo y adaptación al cambio climático con un enfoque multisectorial y regional, además de los relacionados con el fenómeno de La Niña”.

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En la práctica, tiene una bolsa de presupuesto anual amplia comparada con otras entidades y cuenta con una planta provisional que permite hacer contrataciones con facilidad. Sin embargo, se considera que el carácter del Fondo es más técnico que político, aunque ha primado más lo segundo recientemente.

Los señalamientos que hizo Rodríguez en la Revista Semana involucran a funcionarios de alto nivel o cercanía con el presidente Gustavo Petro —como Carlos Carrillo, y la joven Juliana Guerrero— en complots, seguimientos ilegales y hasta amenazas.

Entre los hechos que señaló la funcionaria estuvo un presunto boicot en su contra para sacarla de la Casa de Nariño, del cual señaló a Carrillo como presunto determinador del plan, que incluyó poner a personas cercanas a ella a seguirla para conseguir información que la perjudicara.

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Una de estas, según ella, es el subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación, Jhonattan Duque. Se trata otro frente de peleas entre funcionarios para quedarse con el liderazgo de una de las entidades más poderosas del Gobierno.

Resulta que Duque estuvo en una reunión citada por Rodríguez el pasado jueves en esa entidad. En el espacio estaba todo el equipo directivo; por instrucción suya, lo dicho allí quedó registrado en video.

En el encuentro, la gerente les presentó cartas de renuncia impresas y acusó a varios de sus colaboradores de filtrar información a opositores y a sus contradictores.

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La presión fue evidente y, según reveló Caracol Radio, Angie Rodríguez exigió la firma inmediata de esas personas, lo que derivó en la salida de la mayoría de los asistentes.

Entre quienes abandonaron sus cargos se encontraba una asesora señalada de presuntamente solicitar pagos irregulares a contratistas, como denunció Carlos Carrillo. Y, desde entonces, quedó la sospecha de posibles prácticas indebidas dentro de la entidad.

Pero no todos acataron la orden de renunciar. Dos funcionarios decidieron no firmar y permanecen en sus cargos: el mencionado Jhonattan Duque y Ligia Zárate. Pese a la gravedad de la situación y a la existencia del video grabado por la propia gerente, hasta el momento no se han adoptado medidas para sacarlo.

El caso de Duque adquiere especial relevancia en medio de los recientes hechos de corrupción.

El pasado 15 de abril, la Fiscalía calificó como el mayor escándalo de corrupción con recursos de las regalías la captura de nueve directivos de Aremca (Asociación Regional de Municipios del Caribe) en distintas ciudades.

Los implicados enfrentan cargos por los delitos de enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir agravado y peculado. El entramado que habría desviado más de $496.000 millones por medio de contratos irregulares.

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Como subdirector del Sistema General de Regalías, Duque colaboró con el entonces director de Planeación Nacional, Alexander López, para identificar irregularidades en el manejo de estos recursos. Incluso, participó en la rueda de prensa donde se hicieron públicas las denuncias, lo que lo posicionó como una figura relevante en ese descubrimiento.

El funcionario sería cercano al hoy senador López (del Pacto Histórico), quien regresó al Congreso en febrero de este año y ha sido una de las voces más destacadas y de vieja data en la izquierda colombiana. De hecho, fue Angie Rodríguez quien vinculó a Duque al Fondo a finales de 2025.

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Sin embargo, la relación entre ambos parece haberse deteriorado con el tiempo y con las disputas de poder que hay detrás del Gobierno Petro. Según fuentes, la gerente ha manifestado en privado su preocupación por una supuesta intención de Duque de tumbarla del cargo y ambientar algunos líos contractuales.

Las tensiones entre ambos han aumentado, especialmente tras advertencias del subgerente sobre presuntas irregularidades en la cesión de un contrato por $36.000 millones relacionado con la denominada “ruta del arroz”, que fue adjudicado a la custionada Fundación Universitaria San José (implicada en la entrega de títulos falsos).

Entre tanto, al Fondo de Adaptación fue incorporado Mario Felipe Maldonado, de quien se dice que habría sostenido reuniones externas con empresas interesadas en dicho contrato, mediante omisiones a los procedimientos legales establecidos en la entidad.

Varios videos compartidos en las redes sociales de esa entidad muestran a Maldonado acompañando a la gerente Rodríguez en diversas regiones del país, aun cuando sus funciones son prestar servicios profesionales de acompañamiento jurídico y la toma de decisiones sobre los proyectos, contratos y convenios.

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Maldonado tendría vínculos políticos con el senador Julio Elías Chagüi (Partido de la U), quien fue mencionado en el escándalo de la UNGRD. El congresista ha sido señalado de ser emisario de parlamentarios para hacerse a cupos indicativos y hasta de gestionar irregularmente contratos para Sahagún (Córdoba).