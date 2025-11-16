Retén ilegal en la Panamericana dejó un muerto y tres heridos: esto pasó en Mojarras (Cauca)

El departamento del Cauca volvió a encender las alarmas este fin de semana tras un violento ataque en plena Vía Panamericana, uno de los corredores más transitados y estratégicos del suroccidente del país. En el sector de Mojarras, entre Popayán y Pasto, presuntos integrantes de las disidencias de las Farc instalaron un retén ilegal y abrieron fuego contra dos vehículos cuyos conductores no se detuvieron ante la señal de los armados. Según el reporte preliminar, una persona murió y tres más resultaron heridas, entre ellas una niña de tan solo dos años. Las víctimas fueron trasladadas de inmediato al Hospital San José de Popayán, donde recibieron atención de urgencia, según confirmó Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca.

Aunque inicialmente las autoridades señalaron que el ataque habría ocurrido en medio de un intento de hurto, videos grabados por ciudadanos muestran a varios hombres armados deteniendo de manera arbitraria a los vehículos que transitaban por la Panamericana. Las imágenes, difundidas rápidamente en redes sociales, evidencian el nivel de riesgo al que se enfrentan los viajeros que cruzan este corredor vial. Lea más: Video: disidencias de las Farc atacan con explosivos y drones estación de Policía de Santander de Quilichao

Escalada de violencia en el Cauca: otro ataque dejó seis heridos en Mondomo

El hecho registrado en Mojarras no es aislado. Hace parte de una creciente escalada de violencia que mantiene en vilo a las comunidades del Cauca. El pasado sábado, en el corregimiento de Mondomo, zona rural de Santander de Quilichao, un ataque con explosivos dejó seis heridos: cuatro soldados y dos adultos mayores que se encontraban en el lugar al momento de la detonación. Este episodio, también atribuido a grupos armados ilegales, se suma a una cadena de ataques que han golpeado la movilidad, la seguridad y la tranquilidad de la región. Además: Secuestro de soldado en Balboa, Cauca: Ejército denuncia a disidencias ‘Carlos Patiño’ y pide apoyo para ubicar al militar Tras los hechos en Mojarras, unidades de la Fuerza Pública desplegaron operativos en toda la zona para localizar a los responsables y recuperar el control de la vía. La Panamericana es clave para el comercio, el transporte y la comunicación entre el sur del país y el centro, por lo que cualquier alteración tiene un impacto directo en miles de ciudadanos.

La seguidilla de ataques muestra el difícil momento que atraviesa el Cauca. Retenes ilegales, explosivos y acciones armadas se han vuelto recurrentes en zonas rurales y tramos estratégicos de la carretera.