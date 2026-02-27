x

Ya hay fecha y lugar para la reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro

La presidenta encargada de Venezuela y el mandatario de Colombia ya habían anunciado la intención de reunirse y discutir varios temas de la agenda. Conozca los detalles del encuentro que tendrán a mediados de mes.

  • Desde el mes de enero, luego de la llamada con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro ha mostrado su intención de reunirse con Delcy Rodríguez, quien ha correspondido a una actitud positiva para que se dé dicha reunión. Fotos: Colprensa y Getty Images
    Desde el mes de enero, luego de la llamada con Donald Trump, el presidente Gustavo Petro ha mostrado su intención de reunirse con Delcy Rodríguez, quien ha correspondido a una actitud positiva para que se dé dicha reunión. Fotos: Colprensa y Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Aunque días atrás se dejó la clara la intención de una reunión entre Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, y Gustavo Petro, presidente de Colombia, ya se definió la fecha y el lugar de los encuentros entre los mandatarios vecinos.

La cita se dará el próximo 14 de marzo, una semana después de las elecciones legislativas, en Villa del Rosario, Norte de Santander, aseguraron medios de comunicación mencionando fuentes cercanas a Delcy Rodríguez.

Lea también: Delcy Rodríguez habló con Gustavo Petro y definieron detalles sobre su próxima reunión

En la reunión se tratarían temas importantes como el futuro de Monómeros, la situación jurídica y política del señalado testaferro de Maduro, Alex Saab, y la exportación de gas a Colombia.

Ya desde días atrás la mandatario interina había comunicado a través de sus redes que había sostenido una llamada telefónica con su homólogo colombiano y definieron la agenda para su encuentro.

De acuerdo con la publicación de Rodríguez, en aquella comunicación acordaron hablar sobre la agenda energética, económica y de seguridad que involucran a los dos territorios.

“Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado”, fue lo que anunció Delcy Rodríguez el pasado 18 de febrero.

El contacto entre los dos está desde el 8 de enero, días después de que fue capturado el dictador Nicolás Maduro tras una escalada militar de Estados Unidos en Caracas. Desde ese día, el jefe del Estado colombiano anunció una invitación a la presidenta interina a la Casa de Nariño para “avanzar en la construcción de la paz y la reconciliación del vecino país”.

Con la confirmación de la visita, también se dio a conocer la designación de Ramón Maniglia como embajador de Venezuela en Colombia. El diplomático fue ministro de Defensa entre los años 2005 y 2006 y desde el 2015 se desempeñaba como embajador de esa nación en Alemania.

Siga leyendo: Gobierno confirmó reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en la Casa de Nariño

