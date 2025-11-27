Consejo de Estado negó al MinSalud aclaración sobre el decreto que cambiaba sistema

El Consejo de Estado negó esta semana la solicitud de aclaración que presentó el Ministerio de Salud frente a la suspensión provisional del Decreto 0858 de 2025, documento que pretendía introducir cambios drásticos al sistema del país. De esta manera, la cartera pretendía reconfigurar la estructura del aseguramiento y de las redes de atención, modificar funciones de las entidades promotoras de salud (EPS), entregar nuevas competencias a las Secretarías de Salud y, en últimas, impulsar un modelo de salud con enfoque preventivo, predictivo y resolutivo “como política de salud para los habitantes del territorio colombiano”.
Le puede interesar: Así tambalea reforma a la salud vía decreto de Petro.
Vale recordar que el pasado 23 de octubre de 2025, la Sala Primera del Consejo de Estado ordenó la suspensión provisional de ese decreto, argumentando de que su contenido implicaba transformaciones estructurales que solo deberían aprobarse mediante ley expedida por el Congreso de la República.