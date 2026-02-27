Denuncian que deportista de 13 años no ha podido estudiar en Amagá por disputa sobre validez de certificados académicos

Un menor de 13 años, deportista de alto rendimiento, completa varias semanas sin asistir a clases luego de que presuntamente se le negara la opción de matricularlo en el grado noveno en la Institución Educativa San Fernando, en el municipio de Amagá. Los padres afirman que el argumento que se les ha dado es que los estudios que cursó el año pasado no tendrían validez oficial.

La denuncia fue hecha por su madre, Jenny Doralba Muriel Velásquez, quien asegura que su hijo, David Arias Muriel, cursó y aprobó el grado octavo en el Colegio Monterrosales, institución a la que ingresó el año pasado para poder ajustar su horario académico a sus entrenamientos deportivos.

Según relató la madre, el menor estudió desde preescolar en la Institución Educativa San Fernando de Amagá y nunca presentó dificultades académicas o disciplinarias. Sin embargo, tras finalizar satisfactoriamente el grado octavo en modalidad virtual en octubre de 2025, decidió regresar a su municipio para continuar sus estudios de manera presencial.

“Desde diciembre estoy solicitando el cupo y me dicen que ese colegio no es válido y que, por ese motivo, no lo pueden recibir en noveno. La única opción que nos dan es que repita octavo”, explicó Muriel.

La madre indicó que acudió a la Gobernación de Antioquia, presentó un derecho de petición en enero y recientemente interpuso una tutela. Asegura que no ha recibido una respuesta de fondo que explique con claridad por qué no se reconoce el año cursado por su hijo.

Además, señaló que otras instituciones educativas, como la Normal Superior del municipio, sí estarían dispuestas a recibir al estudiante en el grado correspondiente. Sin embargo, la situación, afirma, ha tenido un impacto emocional en el menor.

“Él se siente triste, siente que todo el esfuerzo que hizo fue en vano. Nosotros siempre le hemos enseñado que primero están los estudios”, dijo.

De acuerdo con la madre, otro estudiante que cursó estudios en la misma institución también estaría atravesando una situación similar.

En respuesta a la consulta de este medio, la Secretaría de Educación de Antioquia señaló que actúa conforme a la normativa nacional, la cual no permite la educación formal totalmente virtual en básica y secundaria, ni autoriza a las instituciones educativas para convalidar estudios realizados en el exterior, trámite que corresponde exclusivamente al Ministerio de Educación Nacional.

Según la entidad, los certificados expedidos por el Colegio Monterrosales no tendrían validez oficial y, al no existir registro del estudiante en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), no es posible definir su grado de matrícula.

La Secretaría aseguró que no ha negado el acceso al sistema educativo y que orientó a la madre sobre el proceso legal de validación ante una institución autorizada. Agregó que el caso continúa en revisión con el Ministerio de Educación Nacional para garantizar que la asignación del grado se realice conforme a la normatividad vigente y en protección del derecho a la educación del menor.

EL COLOMBIANO se comunicó con la Secretaría de Educación del municipio de Amagá; sin embargo, al cierre de esta edición no se ha obtenido respuesta.