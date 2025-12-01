Wilson Arias tiene que retirar y rectificar mensajes atacando a Pacientes Colombia

Al senador Wilson Arias (Pacto Histórico) le tocará rectificar los señalamientos que hizo en octubre pasado contra la organización Pacientes Colombia y su vocero, Denis Silva. El congresista publicó mensajes e hizo discursos en los que dijo que ese grupo tenía intereses en el sistema de salud y hasta publicó datos de propiedades que están a nombre de Silva. Todo esto llegó a los tribunales. Le puede interesar: Supersalud cambió funciones: profesores de educación física y publicistas serán asesores. En ese sentido, el juez primero civil de Bogotá amparó el derecho fundamental al buen nombre del vocero de la organización, tras una acción de tutela que él interpuso contra el congresista. Así mismo, le ordenó retirar los mensajes en texto y en video en los que señaló que “no tengo miedo a los mercaderes de la vida; queremos acabar con su negocio de la muerte” y que “venceremos a los mercaderes de la vida, la muerte no debe ser más la ganancia de otros”. De igual manera, la orden del juzgado incluyó que publicara en su cuenta de X (antiguo Twitter) una rectificación y la garantía de los derechos fundamental afectados a Denis Silva, en el que debe precisar “las excusas concretas para no afectar su honra y buen nombre”, así como rectificar, corregir y retirar los mensajes mencionados.

Vale recordar que el pasado 30 de octubre el senador petrista dijo en una intervención en el Legislativo que Pacientes Colombia estaba vinculada a la empresa “Colombia Saludable”. Esa organización se ha dedicado a hacer activismo en favor de los ciudadanos afectados por las decisiones en el sector salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro. “La Asociación Colombia Saludable (...) se encuentra registrada como una IPS (...). En el año 2023 la IPS (institución prestadora de servicios de salud) de esa iniciativa de la cual hace parte Pacientes Colombia reportó ingresos por más de $9.500 millones (...). De modo que develar los eventuales vínculos entre organizaciones de pacientes y el interés de particularísimos sectores interesados en esta reforma, me gusta ponerlo sobre la mesa”, expresó Arias en ese entonces. Puede leer: “Siento que mi seguridad está en riesgo”: vocero de Pacientes Colombia Sobre esto, añadió que supuestamente “es parte de una iniciativa de la Asociación Colombiana Saludable, quienes en su portal se presentan como asesores y, de conformidad con la Cámara de Comercio, tiene un objeto social, donde se encuentra la realización de inversiones bursátiles”.

Sin embargo, como lo contó EL COLOMBIANO en esta nota, esos comentarios son infundados, a la luz de los hechos y la información pública disponible sobre los nombres de las compañías que dio. En ese sentido, lo cierto es que el senador, al parecer, incurrió en una confusión con dos nombres que son parecidos.

En realidad, Arias confundió las empresas Asociación Colombia Saludable y Corporación Colombia Saludable. La primera es como está registrada Pacientes Colombias y la segunda, a la que se refirió el político es una compañía dedicada a “otras actividades de la salud humana”. Ambas tienen número de identificación tributaria distintos y no tienen nada que ver la una con la otra. Sin embargo, días después el senador Arias publicó en su cuenta de X un video reconociendo que se había equivocado con los nombres, pero luego expuso el certificado de tradición y libertad de las propiedades que están registradas a nombre de Denis Silva para exponerlo como un “mercader de la salud”. Lea aquí: Factcheck: Pacientes Colombia no son “mercaderes de la vida”, como dijo Wilson Arias

Esa exposición fue replicada en X (antiguo Twitter) por el presidente Gustavo Petro. Y después el ministro del ramo, Guillermo Jaramillo, los señaló, con base en esto y sin pruebas, de robar recursos de la salud. En entrevista con este diario el pasado 10 de noviembre, Silva contó que a raíz de esos ataques empezó a recibir mensajes intimidantes en redes sociales y contó que “el portero de donde yo vivo en Armenia (Quindío) me decía que en los últimos días, cada vez que yo salgo, hay dos motos que me hacen seguimiento”. Estos son algunos de los videos que el congresista publicó sobre el tema —en los que aprovechó para hacer campaña para la consulta del 26 de octubre del Pacto Histórico— y que fueron entutelados por el vocero de Pacientes Colombia:

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué acusaciones hizo Wilson Arias contra Pacientes Colombia? Arias acusó a Pacientes Colombia y su vocero Denis Silva de estar vinculados a intereses privados en el sistema de salud, señalando, sin pruebas claras, posibles beneficios económicos a través de una empresa similar llamada “Colombia Saludable”. ¿Por qué el senador Arias tuvo que rectificar? El juez consideró que las acusaciones realizadas por el senador Arias afectaron el buen nombre y la honra de Denis Silva. La rectificación incluye una disculpa pública en redes sociales y la eliminación de los videos y publicaciones acusatorias. ¿Qué consecuencias tiene este caso para la reputación de Wilson Arias? La rectificación judicial podría afectar la credibilidad de Arias, dado que la tutela ganó en favor de Silva, lo que refuerza la percepción de que el senador cometió un error al realizar acusaciones sin fundamentos.