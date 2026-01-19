¿Habrá menos plata para vacunas en 2026? Minsalud lo niega, pero acepta que variará

No paran las malas noticias para la salud en Colombia. A juzgar por las cifras, por ahora, en 2026 habrá menos presupuesto para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Aunque el Ministerio de Salud dice que no está en peligro su operación, es cierto que existe un recorte.
El médico epidemiólogo y salubrista, Luis Jorge Hernández, reveló que para este año el Minsalud solicitó $772.260 millones para asegurar las coberturas de vacunación, pero el Departamento Nacional de Planeación (DNP) solo le autorizó $190.200 millones.