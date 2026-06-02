SAE ocupa 32 propiedades en Antioquia ligadas a un exgrupo paramilitar

La Sociedad de Activos Especiales SAE dio inicio a la recuperación de 32 inmuebles en Antioquia, que están vinculados al señalado narcotraficante Francisco Javier Piedrahíta Sánchez, quien falleció en 2016 y que, a su vez, tenía presuntos nexos con las finanzas del extinto grupo paramilitar de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Los bienes están avaluados en $19.500 millones y están ubicados en distintas zonas del departamento y, además, aparecen relacionados con familiares y con la sociedad Uribe Lopera y Cía.

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De acuerdo con la SAE, los inmuebles se encontraban bajo la administración de Ana Paulina Uribe Lopera, excompañera sentimental de Piedrahíta Sánchez, y de otros integrantes de su núcleo familiar.

“Según la información recopilada, algunos de estos activos estarían siendo subarrendados y generando presuntos beneficios económicos particulares, pese a continuar vinculados a procesos judiciales y encontrarse bajo administración del Estado”, precisó la SAE.

Además de proteger el patrimonio público, la recuperación de estos bienes representa un reconocimiento al trabajo de los operadores judiciales y servidores públicos que combatieron estructuras delincuenciales de alto impacto, permitiendo esclarecer los orígenes financieros de sus actividades ilegales.