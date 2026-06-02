Seguidores de Iván Cepeda vandalizaron el bus de la Selección Colombia tras el partido de despedida en Bogotá

El bus de la Selección Colombia que llevó a los jugadores para el partido de despedida en el estadio El Campín ante Costa Rica fue vandalizado por seguidores del candidato Iván Cepeda, quienes acorralaron al conductor y le impidieron el desplazamiento.
Ya con el bus bloqueado para evitar que continuara con su recorrido, procedieron a pegarle afiches del candidato tanto en las partes laterales como en el parabrisas, ante lo que el conductor solo pudo esperar para recibir el apoyo de la Policía para poder movilizar el vehículo.
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