Seguidores de Iván Cepeda vandalizaron el bus de la Selección Colombia tras el partido de despedida en Bogotá

El bus de la Selección Colombia que llevó a los jugadores para el partido de despedida en el estadio El Campín ante Costa Rica fue vandalizado por seguidores del candidato Iván Cepeda, quienes acorralaron al conductor y le impidieron el desplazamiento. Ya con el bus bloqueado para evitar que continuara con su recorrido, procedieron a pegarle afiches del candidato tanto en las partes laterales como en el parabrisas, ante lo que el conductor solo pudo esperar para recibir el apoyo de la Policía para poder movilizar el vehículo. También le puede interesar: Video | Colombia goleó 3-1 a Costa Rica en una noche “mágica” en El Campín y se despidió del país antes de viajar a Norteamérica 2026

En redes sociales se han publicado varios videos en los que se muestra cómo los manifestantes vandalizaron el bus, mientras entonaban la arenga “el que no pite no pasa”, por lo que el conductor tuvo que empezar a pitar para poder que lo dejaran seguir con su recorrido.

En redes, los seguidores de Cepeda, candidato oficialista que pasó a la segunda vuelta presidencial, publicaron los videos diciendo que el bus de la Selección se unió a la campaña pitando, pero lo cierto es que no fue un evento espontáneo, sino que el conductor se vio obligado a hacerlo para que despejaran la vía y poder seguir su recorrido. Lea más: Cepeda se queja porque Abelardo usó la camiseta de la Selección, pero Petro hizo lo mismo en 2022; la Federación contestó Lo paradójico es que en la mañana del lunes, el candidato Cepeda le había pedido a la Federación Colombiana de Fútbol que explicara por qué el candidato Abelardo de la Espriella estaba usando la camiseta de la Selección, junto a su familia, el día de las elecciones del 31 de mayo y durante su discurso en el que aceptó el éxito de los resultados electorales que lo pusieron en segunda vuelta.

La Federación le respondió al candidato mediante un comunicado en el que le dejó claro que, la entidad no es comercializador de las camisetas que se pueden comprar de manera libre en cualquier punto oficial de expendio. La entidad en su misiva también aclaró que: “en los casos en los que históricamente terceros han utilizado la camiseta con fines comerciales, desconociendo los derechos de las marcas patrocinadoras de la Federación, se han iniciado las acciones legales correspondientes. En otras noticias: El mundo elogia elecciones en Colombia, ¿por qué Petro boicotea? Sin embargo, en los eventos o controversias no comerciales, la Federación no tiene facultad legal, al ser una entidad privada, para limitar el uso de una prenda de vestir que cualquier ciudadano colombiano o extranjero puede adquirir libremente en los puntos autorizados por el distribuidor oficial”. Finalmente, la Federación hizo un llamado. “Invitamos a mantener al margen de los debates políticos o electorales a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Selección Colombia, a sus deportistas y a sus símbolos. La Selección Colombia es un ícono de unidad. Que la contienda electoral no la convierta en una excusa ni en un elemento más de la confrontación política”.

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