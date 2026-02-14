x

Trump revela en público el “discombobulator”, el arma secreta usada en la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos habló por primera vez ante tropas sobre el misterioso “discombobulator”, una tecnología que bloqueó los sistemas de defensa rusos y chinos durante la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela el pasado 3 de enero.

  El presidente Donald Trump se refirió públicamente al llamado "discombobulator" durante un acto con tropas en Carolina del Norte. FOTO: AFP.
    El presidente Donald Trump se refirió públicamente al llamado “discombobulator” durante un acto con tropas en Carolina del Norte. FOTO: AFP.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 2 horas
bookmark

El presidente de Donald Trump se refirió públicamente por primera vez al llamado “discombobulator”, un arma que —según afirmó— fue determinante en la operación militar que terminó con la captura del líder chavista Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Venezuela.

Ese día, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron detenidos y posteriormente trasladados a Nueva York para enfrentar un juicio por narcotráfico y otros delitos. Ambos se han declarado no culpables.

Conozca: “Tenemos armas de las que nadie sabe nada”: Trump se pronuncia sobre presunto uso de un arma sónica para capturar a Maduro

Durante un acto en la base de Fuerte Bragg, en Carolina del Norte, Trump evocó el arma misteriosa que, según su versión, logró aturdir y neutralizar las defensas del régimen venezolano en los primeros minutos de la denominada Operación Resolución Absoluta.

¿Qué es el “discombobulator”?

El mandatario describió el “discombobulator” —que puede traducirse como “desorientador”— como una tecnología capaz de bloquear sistemas de defensa de fabricación rusa y china.

De acuerdo con su relato, durante la fase inicial del operativo se produjo un apagón de los sistemas de radar venezolanos, seguido del despliegue de drones, helicópteros y tropas especiales. Antes de que las fuerzas del régimen pudieran reaccionar, una tecnología desconocida habría impactado sus sistemas, dejándolos fuera de servicio.

“Las defensas venezolanas no alcanzaron a hacer ni un solo disparo”, aseguró Trump ante los soldados. “El equipo ruso no funcionó. El equipo chino no funcionó. Todos están tratando de averiguar por qué no funcionó. Algún día lo sabrán”, dijo con una sonrisa.

Lea también: ¿EE. UU. usó una misteriosa arma sónica para capturar a Maduro? Secretaria de prensa de Trump difundió aterrador mensaje

En enero, en una entrevista con el New York Post, el presidente ya había mencionado el dispositivo, aunque señaló que no tenía permitido hablar en detalle sobre él. En esa ocasión afirmó que el arma hacía que el equipo enemigo “no funcionara”.

“Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron uno. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó. Estaban listos para enfrentarnos”, agregó entonces.

El saldo de la operación

La llamada Operación Resolución Absoluta dejó 83 personas muertas, entre ellas 32 ciudadanos cubanos, y más de 112 heridos, según las cifras divulgadas tras la incursión. Ningún militar estadounidense falleció, aunque Trump indicó que tres pilotos de helicóptero resultaron heridos durante el operativo.

El mandatario estuvo acompañado por su esposa, Melania Trump, y se reunió posteriormente a puerta cerrada con tropas de fuerzas especiales que participaron en la incursión en Caracas y otras regiones del país.

Maduro permanece detenido en Nueva York y tiene programada una audiencia judicial para el próximo 17 de marzo. Desde entonces, Trump ha elogiado repetidamente la operación como una muestra del poderío militar de Estados Unidos, aunque hasta ahora no ha ofrecido detalles técnicos verificables sobre el funcionamiento del llamado “discombobulator”.

Utilidad para la vida