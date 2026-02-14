Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny con veneno de una rana, según Reino Unido y otros países

El Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos acusaron este sábado 14 de febrero a Rusia de “envenenar” en 2024 al opositor Alexéi Navalny en prisión con una “toxina rara” que se encuentra en las ranas dardo de Ecuador. Le puede interesar: Murió en prisión Alexéi Navalny, el férreo opositor de Vladimir Putin, en medio de la campaña presidencial en Rusia “Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los cinco países se basan en un “análisis de muestras” de su cuerpo. La toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador, en Sudamérica, fue hallada en muestras y “muy probablemente causó su muerte”, afirmaron con motivo del segundo aniversario del fallecimiento del acérrimo crítico del presidente ruso, Vladímir Putin. El carismático activista anticorrupción y opuesto a la invasión rusa de Ucrania lanzada en 2022 murió a los 47 años en circunstancias misteriosas en una prisión del Ártico, cuando cumplía una condena de 19 años de prisión por acusaciones que él considera políticas. “Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsable de su muerte”, añadió Londres.

El líder opositor de Vladímir Putin, Alexéi Navalny. FOTO: Getty

Los países afirman haber denunciado a Rusia ante el organismo de control de armas químicas, la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Por el momento, esta no ha contestado a las preguntas de la AFP. Rusia nunca ha reconocido que Navalni fuera blanco de asesinato ni los resultados de los análisis de laboratorios europeos que identificaron el veneno. Lo achaca a una conspiración occidental. Después de su muerte, las autoridades rechazaron durante días entregar el cuerpo a sus familiares, lo que despertó las sospechas de sus partidarios, que acusaron a los gobernantes de haberlo “matado” y de tratar de encubrir el asesinato. La esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, dijo en septiembre pasado que el análisis de laboratorio de muestras biológicas dedujo que fue envenenado.

Para la viuda de Navalny quedó demostrado “científicamente” quién mató a su esposo