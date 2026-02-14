Rusia mató al líder opositor Alexei Navalny con veneno de una rana, según Reino Unido y otros países

El Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia y Países Bajos acusaron este sábado 14 de febrero a Rusia de “envenenar” en 2024 al opositor Alexéi Navalny en prisión con una “toxina rara” que se encuentra en las ranas dardo de Ecuador.
Le puede interesar: Murió en prisión Alexéi Navalny, el férreo opositor de Vladimir Putin, en medio de la campaña presidencial en Rusia
“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”, declaró el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich. Los cinco países se basan en un “análisis de muestras” de su cuerpo.
La toxina epibatidina contenida en la piel de las ranas dardo originarias de Ecuador, en Sudamérica, fue hallada en muestras y “muy probablemente causó su muerte”, afirmaron con motivo del segundo aniversario del fallecimiento del acérrimo crítico del presidente ruso, Vladímir Putin.
El carismático activista anticorrupción y opuesto a la invasión rusa de Ucrania lanzada en 2022 murió a los 47 años en circunstancias misteriosas en una prisión del Ártico, cuando cumplía una condena de 19 años de prisión por acusaciones que él considera políticas.
“Solo el Estado ruso tenía los medios, un motivo y la oportunidad de utilizar esta toxina letal para atacar a Navalni durante su encarcelamiento en una colonia penal rusa en Siberia, y lo consideramos responsable de su muerte”, añadió Londres.