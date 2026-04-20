Viceministro Urrego estará de superSalud encargado mientras nombran oficialmente a Daniel Quintero

La llegada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la Superintendencia de Salud aún no se ha ratificado, tras la renuncia de Bernardo Camacho, quien estuvo en el cargo desde octubre de 2025 hasta el pasado 15 de abril. Por ello, el ministro del ramo, Guillermo Jaramillo, expidió un decreto en el que le acepta la renuncia y nombró en calidad de encargo interinstitucional al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego.
Si bien este decreto ha despertado la hipótesis de que el nombramiento de Quintero en esa entidad se podría caer, hasta ahora su hoja de vida sigue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para el cargo de superintendente.
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Incluso, el Decreto 0404 de 2026 firmado por Jaramillo está fechado el 14 de abril y consigna que aceptaba la renuncia de Camacho a partir del día siguiente, cuando el nombre del también ex precandidato presidencial quedó consignado en Presidencia para ocupar el puesto.