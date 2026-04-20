Viceministro Urrego estará de superSalud encargado mientras nombran oficialmente a Daniel Quintero

La llegada del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, a la Superintendencia de Salud aún no se ha ratificado, tras la renuncia de Bernardo Camacho, quien estuvo en el cargo desde octubre de 2025 hasta el pasado 15 de abril. Por ello, el ministro del ramo, Guillermo Jaramillo, expidió un decreto en el que le acepta la renuncia y nombró en calidad de encargo interinstitucional al viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego. Si bien este decreto ha despertado la hipótesis de que el nombramiento de Quintero en esa entidad se podría caer, hasta ahora su hoja de vida sigue publicada en la página de aspirantes de la Presidencia de la República para el cargo de superintendente. Le puede interesar: Daniel Quintero atacó a Sura y a las EPS, dejó en muletas al Hospital General de Medellín y ahora sería superintendente de Salud. Incluso, el Decreto 0404 de 2026 firmado por Jaramillo está fechado el 14 de abril y consigna que aceptaba la renuncia de Camacho a partir del día siguiente, cuando el nombre del también ex precandidato presidencial quedó consignado en Presidencia para ocupar el puesto.

“Encargar a partir de la fecha del empleo denominado Superintendente Código 0030 Grado 25, de la Superintendencia Nacional de Salud al doctor Jaime Hernán Urrego Rodríguez, (...) quien desempeña el empleo de libre nombramiento y remoción denominado Viceministro, Código 0020, Grado 00 del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios”, se lee en el documento.

Desde entonces, Daniel Quintero confirmó su llegada a la Supersalud afirmando que “voy a desmantelar el cartel de la salud que uribismo y neoliberales armaron para robarse la plata de los colombianos” y que hará una “intervención total, vigilancia férrea y justicia para los que saquearon hospitales”. Puede leer: “El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín”: Federico Gutiérrez

Críticas al nombramiento de Daniel Quintero en la Supersalud

A pesar de tener una serie de investigaciones y procesos en su contra por presunta corrupción durante su gestión en la Alcaldía de Medellín, el Gobierno Nacional se la jugó por el político antioqueño que no tiene formación académica ni experiencia en el sector salud. Por esa decisión, ha habido preocupación en el sector salud, gremios, expertos y oposición. Esto se debe a que será Quintero quien en los últimos cuatro meses del presidente Gustavo Petro estará encargado de ordenar intervenciones forzosas o liquidar EPS según considere, fortalecer la supervisión a las entidades relacionadas con la salud y combatir la corrupción en el sector.

Las funciones de la máxima autoridad de la Superintendencia de Salud serían asumidas por una persona cuya experiencia radica, aparte de la Alcaldía, en el sector de la tecnología de la información y las tecnología, lo que es contrario a los perfiles de quienes han liderado esa entidad que, en el caso de los últimos, han sido médicos especialistas. También generó dudas por que quien tenga dentro de sus funciones vigilar y combatir los casos de corrupción que afecten a la salud tenga 43 investigaciones en su contra y que 55 contratistas, funcionarios y cercanos a él, estén investigados, imputados o sancionados.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Daniel Quintero ya es superintendente de Salud? No. Su nombramiento no ha sido oficializado. Actualmente hay un funcionario encargado mientras se define la designación. ¿Por qué genera polémica el posible nombramiento de Quintero en la Superintendencia de Salud? Por su falta de experiencia en el sector salud y las investigaciones en su contra, lo que ha generado críticas de gremios y expertos.