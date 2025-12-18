Denuncian amedrentamiento del ELN a la vivienda del alcalde del municipio de Nóvita, en Chocó

En el municipio de Nóvita, en el departamento del Chocó, denunciaron un presunto acto de amedrentamiento contra la vivienda del alcalde William Rivas Asprilla, por parte del ELN.
Según se conoció, una maleta que estaría con explosivos fue abandonada en el lugar, lo que obligó a acordonar la zona y restringir el paso de vehículos y peatones mientras se evaluaba el riesgo.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, advirtió que hechos similares ya han ocurrido con otros alcaldes de la subregión San Juan.