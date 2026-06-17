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¿Lo sintió? Reportan temblor de magnitud 5.1 en Colombia

El movimiento telúrico tuvo su epicentro en Los Santos, Santander, según el Servicio Geológico Colombiano.

  • foto: Servicio Geológico Colombiano.
    foto: Servicio Geológico Colombiano.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Un sismo de magnitud 5,1 despertó a cientos de colombianos en la madrugada de este miércoles. El movimiento telúrico tuvo como epicentro el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país, y se registró a las 5:51 de la mañana, según reportó el Servicio Geológico Colombiano (SGC). La profundidad fue de 146 kilómetros.

El temblor fue percibido en distintos departamentos del centro y nororiente del país, especialmente en Santander, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá, donde numerosos ciudadanos reportaron haber sentido el movimiento a través de redes sociales. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas ni daños materiales de consideración.

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De acuerdo con los datos preliminares entregados por el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo su origen en el área de influencia de Los Santos, un municipio ubicado sobre el denominado “Nido Sísmico de Bucaramanga”, una región reconocida internacionalmente por concentrar una elevada frecuencia de movimientos telúricos debido a la interacción de varias estructuras geológicas en profundidad.

Aunque una magnitud de 5,1 puede generar alarma entre la población, la profundidad de los sismos registrados en esta zona suele reducir el potencial destructivo en superficie. Por esa razón, eventos de esta intensidad son relativamente frecuentes en Santander y suelen sentirse en amplias zonas del territorio nacional sin provocar afectaciones graves.

El SGC mantiene monitoreo permanente sobre la actividad sísmica del país mediante una red de cientos de estaciones distribuidas en todo el territorio nacional. La entidad recomendó a los ciudadanos conservar la calma, verificar el estado de sus viviendas y mantenerse informados únicamente a través de los canales oficiales mientras continúan las evaluaciones posteriores al evento.

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Por su ubicación dentro del Nido Sísmico de Bucaramanga, Los Santos es uno de los puntos de mayor vigilancia geológica del continente, razón por la cual movimientos de magnitud moderada como el registrado esta mañana suelen ser seguidos de cerca por las autoridades científicas.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Dónde fue el epicentro del temblor que se sintió hoy en Colombia?
El sismo tuvo su epicentro en el municipio de Los Santos, Santander, una zona ubicada dentro del Nido Sísmico de Bucaramanga, reconocida por su alta actividad sísmica.
¿De cuánto fue la magnitud del temblor registrado este miércoles en Colombia?
Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 5,1 y ocurrió a las 5:51 de la mañana.
¿Por qué el temblor de hoy se sintió en Bogotá y otras ciudades si ocurrió en Santander?
El sismo se originó a una profundidad de 146 kilómetros, lo que permitió que las ondas sísmicas fueran percibidas en amplias zonas del país, incluyendo Bogotá, Antioquia, Boyacá y Cundinamarca.
¿El temblor de magnitud 5,1 dejó daños o personas lesionadas?
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas heridas ni daños materiales de consideración tras el sismo registrado en Los Santos, Santander.
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