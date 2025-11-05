“Trump la está concluyendo, pero Maduro empezó esta guerra”: María Corina Machado en el America Business Forum

La líder opositora María Corina Machado fue una de las invitadas especiales en la primera jornada del America Business Forum, evento celebrado en la ciudad de Miami, capital del estado de Florida, ante un auditorio lleno de personas Machado tuvo una charla con el alcalde de Miami, Francis Suárez.

En diálogo con el político estadounidense, la líder opositora habló sobre los desafíos que enfrenta contra el régimen de Nicolás Maduro y repitió que sigue firme con su compromiso con el retorno de la democracia y la reconstrucción institucional en Venezuela.

“Este premio es para todos ustedes, los que han confiado en Venezuela y acompañado nuestra causa”, dijo la dirigente.

Machado relató cómo ha enfrentado, siendo la líder opositora más importante en estos momentos en Venezuela, al gobierno oficialista de Nicolás Maduro. Y, sobre todo, luego de unas elecciones plagadas de denuncias de fraude.

“Más de un millón de voluntarios se organizaron en todo el país (...) tuvimos que contrabandear computadoras, escáneres e impresoras para digitalizar la verdad”, aseguró.

La líder respaldó la decisión de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, de catalogar a los cárteles venezolanos como organizaciones terroristas. “Maduro no es un jefe de Estado legítimo, sino de una estructura narco-terrorista que ha declarado la guerra al pueblo venezolano”, subrayó.