Detectaron documento falso de aspirante a rector de la Universidad del Atlántico, confirmó MinEducación

El Ministerio de Educación anunció que en el marco de la indagación adelantada sobre las presuntas irregularidades detectadas en el proceso de elección de rector de la Universidad del Atlántico, fue identificada una certificación falsa, en el proceso de elección de rector de esa institución.

La cartera de Educación logró identificar que al menos una de las certificaciones aportadas como documento probatorio para validar la experiencia docente, como requisito para acceder al cargo de rector, constituye un documento falso.

De esta forma el Ministerio aseguró que este hallazgo se produce en contexto de la vigilancia especial decretada sobre la Universidad del Atlántico, tras encontrar posibles inconsistencias en la experiencia académica certificada por uno de los aspirantes y documentos contradictorios relacionados con su trayectoria docente y directiva.

Dada esta situación, el Ministerio informó que trasladará a la Fiscalía el expediente para que investigue la presunta comisión del delito de falsedad en documento público, conforme a las disposiciones de la ley.