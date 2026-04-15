¿En qué andan los candidatos? Uribe le pide a De la Espriella que respete la campaña de Paloma y Roy tira tres propuestas polémica

En los últimos días, los candidatos a la Presidencia de Colombia se han movido: tanto en redes como por todo el país. En medio de sus campañas políticas, ni la derecha ni la izquierda se han salvado de polémicas y discusiones en la agenda pública. Por un lado, Álvaro Uribe Vélez, líder del Centro Democrático, defendió a la candidata de su partido: Paloma Valencia, de los ataques que estaría recibiendo desde el otro candidato de derecha que toma fuerza en el tarjetón: Abelardo de la Espriella. Lo hizo a través de un video publicado en su cuenta de X en el que afirmó: “(Abelardo) Se refiere a mí y, enseguida, su misma campaña o él maltratan a Paloma o a las personas que la acompañan”. Todo se remonta a los comentarios que hizo Enrique Gómez, jefe de debate de De la Espriella, hace dos semanas: “Petro vs. Uribe, ¿otra vez? ¿10 o 20 años más de lo mismo? ¿Es eso lo que el país quiere? Lo que necesitamos es independencia y renovación, por eso voto por el Tigre”, aseguró. En contexto: Escudero de Abelardo De la Espriella ataca a campaña de Paloma y reaccionan los hijos de Uribe, ¿crisis? Aquel comentario desató peleas con alfiles y aliados del Uribismo. El electo senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, le cuestionó directamente a Gómez que la idea de equiparar a Uribe con Petro sirva “para sus redes, likes y propósitos” y señaló: “De nuestra parte seguiremos en la tarea en la que no hemos cedido desde la hora cero de este nefasto gobierno. Su provocación no hará efecto en nosotros”.

Sin embargo, Cadavid no fue el único en contestar. Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Uribe, también le salió al paso a las declaraciones de Gómez y advirtió que cada que la campaña de De la Espriella es sometida al escrutinio normal de una contienda “usted la emprende contra el Centro Democrático”. Por ello, lo invitó a “serenarse” y declaró que “el único enemigo es ‘el heredero’”.

Ante eso, Uribe dijo: “Yo les pido, por favor, a todos los que acompañamos a Paloma tener respeto con la campaña del doctor Abelardo. “También advierto: lo que hace la campaña del doctor Abelardo está atentando contra la posibilidad de que la democracia gane”. Por otro lado, Roy Barreras, una de las opciones consideradas de izquierda, habló con los gobernadores del país en el marco de Federación de Departamentos. Allí hizo tres polémicas propuestas. Durante el encuentro, el candidato planteó varias iniciativas que generaron debate entre los asistentes. Una de ellas fue la posibilidad de modificar la duración de los mandatos locales para que coincidan con el periodo presidencial.

Esta idea implicaría extender el tiempo en el cargo de gobernadores y alcaldes, lo que abre una discusión institucional sobre la conveniencia y viabilidad de ese tipo de cambios en el calendario electoral. En su intervención también insistió en la importancia de que una opción política de centro logre imponerse en las elecciones de 2026. Argumentó que esto contribuiría a reducir la polarización y evitar divisiones más profundas en el país. En ese contexto, mencionó que una mayor participación de ciudadanos indecisos o abstencionistas podría incluso fortalecer alternativas como el voto en blanco, lo que, a su juicio, enviaría un mensaje frente a las posturas más radicales. Entérese: Partido de La U confirma su apoyo a la candidatura presidencial de Paloma Valencia “Ustedes podrían ejercer el liderazgo para que se eligiera un gobierno de centro, porque claro que es posible. Esto no se ha decidido. En mayo podría elegirse un presidente de centro que pueda unir el país, que tenga experiencia, así que es posible”, dijo.