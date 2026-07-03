¿Cómo terminaron dos vacas dentro de un carro? La insólita escena que sorprendió en Boyacá

¿Por qué dos vacas viajaban en un carro por Boyacá? Esa era la pregunta que se hacían los habitantes de Tibasosa, en Boyacá, luego de presenciar una insólita escena que puso de manifiesto el actuar de tres individuos que participaron en el caso.
De acuerdo con la información suministrada a EL COLOMBIANO, el hecho se presentó el jueves 2 de julio en la vía Tibasosa-Sogamoso, cuando la Policía Seccional de Tránsito y Transporte atendió el llamado de la ciudadanía tras enterarse del hurto de estos animales en la vereda El Estrillal, ubicada en el municipio de Tibasosa.
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Según se observa en un video publicado en redes sociales, los bovinos, uno de color negro y otro café con blanco, eran transportados en los asientos traseros de un vehículo particular en una posición que evidenciaba incomodidad.