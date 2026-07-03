Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Cómo terminaron dos vacas dentro de un carro? La insólita escena que sorprendió en Boyacá

Los animales eran transportados en los asientos traseros de un vehículo particular que se desplazaba por la vía Tibasosa-Sogamoso. Esto fue lo ocurrido.

  • Dos vacas fueron transportadas en un carro particular en medio de un hurto. FOTOS: Capturas de video @Policianacional
    Dos vacas fueron transportadas en un carro particular en medio de un hurto. FOTOS: Capturas de video @Policianacional
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
bookmark

¿Por qué dos vacas viajaban en un carro por Boyacá? Esa era la pregunta que se hacían los habitantes de Tibasosa, en Boyacá, luego de presenciar una insólita escena que puso de manifiesto el actuar de tres individuos que participaron en el caso.

De acuerdo con la información suministrada a EL COLOMBIANO, el hecho se presentó el jueves 2 de julio en la vía Tibasosa-Sogamoso, cuando la Policía Seccional de Tránsito y Transporte atendió el llamado de la ciudadanía tras enterarse del hurto de estos animales en la vereda El Estrillal, ubicada en el municipio de Tibasosa.

Lea también: ¿Cómo logró robar $126 millones? Así operaba el presunto fletero capturado tras tres millonarios atracos en Medellín

Según se observa en un video publicado en redes sociales, los bovinos, uno de color negro y otro café con blanco, eran transportados en los asientos traseros de un vehículo particular en una posición que evidenciaba incomodidad.

No se sabe cómo ni en cuánto tiempo lograron ingresarlos al automóvil, pero un uniformado descubrió la situación cuando abrió una de las puertas y se encontró con una imagen que causa asombro, pero también indignación por tratarse de un presunto caso de maltrato animal.

Le puede interesar: Esta es la persona que habría robado en comunidad religiosa de Jericó: ofrecen millonaria recompensa para atraparla

Tres hombres fueron capturados por su presunta participación en el intento de hurto, mientras que los animales fueron transportados nuevamente - pero en un camión- a la vereda en un camión para ser devueltos a su dueña, quien confirmó que se trató de un caso de abigeato, delito que consiste en el robo de animales, tanto mayores, como vacas y caballos, como menores, entre ellos ovejas, cerdos y cabras.

Los tres hombres capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para dar inicio al proceso de imputación de cargos.

Vacas devueltas a su dueña. FOTO: Captura de video @Policíanacional
Vacas devueltas a su dueña. FOTO: Captura de video @Policíanacional

El general (r) Fernando Murillo Orrego, asesor de seguridad de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), afirmó a La Prensa Araucana que el delito de mayor incidencia en la actividad ganadera bovina en el departamento de Arauca es el abigeato.

Según indicó, el municipio con mayor número de casos es Arauca, con 779 en 2026, seguido de Arauquita con 46, Cravo Norte con 38, Tame con 25 y Puerto Rondón con 5.

Siga leyendo: El actor Jorge Hugo Marín fue escopolaminado y robado en Bogotá: busca a su perro “Guaro”

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos