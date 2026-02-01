Confirman muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, tras accidente en lancha, en Tierralta (Córdoba)

Las autoridades adelantan verificaciones para confirmar la posible muerte por ahogamiento de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”, señalado como uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo. Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Tierralta, Córdoba, luego de que la lancha en la que se movilizaba sufriera un accidente mientras cruzaba un río. Según la información preliminar, la embarcación se habría volcado, provocando que sus ocupantes cayeran al agua. En ese hecho, alias “Gonzalito” habría muerto por ahogamiento, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.

Lancha se dirigía a zona de ubicación para diálogos con el Gobierno

De acuerdo con los primeros reportes, alias “Gonzalito” se desplazaba hacia una zona de ubicación temporal en el marco de los acercamientos con el Gobierno nacional. Fuentes consultadas por esta redacción señalaron que el hombre, considerado el segundo al mando del Clan del Golfo, habría fallecido en el accidente fluvial ocurrido en Córdoba. Las autoridades también tratan de establecer si en el mismo hecho habría muerto alias “John”, otro presunto jefe de la estructura criminal, versión que igualmente está en proceso de verificación.

Hacia la 1:00 de la tarde, Álvaro Jiménez, jefe de la delegación del Gobierno en el diálogo con el Clan del Golfo, explicó que la información conocida hasta ahora apunta a un accidente. “La información que tenemos es que, al parecer, murió, de acuerdo a la información, murió en un desplazamiento que estaba haciendo, cruzando un río, y se volteó la embarcación donde estaba él, y murió ahogado. Esa es la información que tenemos”, afirmó. Jiménez explicó que el reporte fue recibido inicialmente por canales de la propia delegación del grupo armado y que se está a la espera de confirmaciones oficiales. “Estamos esperando, nosotros recibimos esa información de la delegación de ellos. Sí. Porque, digamos, estamos en este momento en todo el proceso de trabajo y preparación para la instalación. Entonces, estamos como pendientes de reconfirmaciones y demás”, indicó. Además: 12 contratistas de EPM fueron retenidos por el Clan del Golfo en Nechí, Antioquia Luego a las 2:00 de la tarde, el equipo negociador del Clan del Golfo confirmó la muerte de alias ‘Gonzalito’, quien pertenecía al bloque Roberto Vargas Gutiérrez.

Quién era alias Gonzalito dentro del Clan del Golfo

Alias “Gonzalito” es señalado como el segundo cabecilla del Clan del Golfo y jefe del bloque que delinque en Antioquia, Córdoba y Sucre. Sobre él pesan órdenes de captura por delitos como homicidio, terrorismo, extorsión y tráfico de armas. El Ministerio de Defensa lo considera uno de los hombres más buscados de esta organización criminal y ofrecía hasta 650 salarios mínimos legales mensuales vigentes por información que condujera a su captura. Está vinculado, según las autoridades, al homicidio de cuatro líderes sociales, un líder indígena y un firmante del Acuerdo de Paz.