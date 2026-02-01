Confirman muerte de alias Gonzalito, segundo cabecilla del Clan del Golfo, tras accidente en lancha, en Tierralta (Córdoba)

Las autoridades adelantan verificaciones para confirmar la posible muerte por ahogamiento de José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias “Gonzalito”, señalado como uno de los máximos cabecillas del Clan del Golfo.
Los hechos habrían ocurrido en el municipio de Tierralta, Córdoba, luego de que la lancha en la que se movilizaba sufriera un accidente mientras cruzaba un río.
Según la información preliminar, la embarcación se habría volcado, provocando que sus ocupantes cayeran al agua.
En ese hecho, alias “Gonzalito” habría muerto por ahogamiento, aunque esta versión aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades competentes.