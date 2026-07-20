Video en el que cabecillas de las disidencias “Marlon” y “Ñeque” están vivos es falso: Ejército

El Ejército Nacional informó que un video en el que se ven vivos a alias Ñeque y Marlon, cabecillas de las disidencias de las Farc reportados como bajas, sería falso. La institución castrense expuso que realizaron un proceso de verificación del contenido, y concluyeron “con un alto nivel de confianza técnica que el material analizado no corresponde a un registro audiovisual auténtico”.
Y agregaron que esto se sustenta en un “análisis forense integral” que permitió identificar “múltiples inconsistencias técnicas compatibles con un contenido manipulado digitalmente”.
El Ejército hizo una observación, a su vez, de que las amenazas por parte de esos grupos utilizan la desinformación para generar zozobra.
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“Este hecho confirma nuevamente que las amenazas actuales no solo se desarrollan en el ámbito físico, sino también en el entorno digital e informacional, donde la desinformación busca generar incertidumbre, afectar la confianza ciudadana e influir sobre la percepción de la opinión pública”, dijeron.