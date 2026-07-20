Video en el que cabecillas de las disidencias “Marlon” y “Ñeque” están vivos es falso: Ejército

El Ejército Nacional informó que un video en el que se ven vivos a alias Ñeque y Marlon, cabecillas de las disidencias de las Farc reportados como bajas, sería falso. La institución castrense expuso que realizaron un proceso de verificación del contenido, y concluyeron “con un alto nivel de confianza técnica que el material analizado no corresponde a un registro audiovisual auténtico”. Y agregaron que esto se sustenta en un “análisis forense integral” que permitió identificar “múltiples inconsistencias técnicas compatibles con un contenido manipulado digitalmente”. El Ejército hizo una observación, a su vez, de que las amenazas por parte de esos grupos utilizan la desinformación para generar zozobra. Le puede interesar: “Ñeque” y “Marlon”, jefes de las Farc que el Gobierno Petro reportó como bajas, reaparecen confirmando que están vivos “Este hecho confirma nuevamente que las amenazas actuales no solo se desarrollan en el ámbito físico, sino también en el entorno digital e informacional, donde la desinformación busca generar incertidumbre, afectar la confianza ciudadana e influir sobre la percepción de la opinión pública”, dijeron.

En el video se ve a uno de los guerrilleros desmintiendo a las autoridades y calificando la información que dieron sobre sus muertes como una “noticia falsa”. “Los intentos reiterados por doblegar su moral con falsas noticias, como las del 20 y 29 de junio, pregonadas por el general Hugo López, el ministro de Defensa y el presidente, que responsabilizan de sus fracasos militares a la inteligencia artificial, no han tenido ningún efecto en nuestras unidades ni comunidades que respaldan el proyecto político y militar”, dice uno de los cabecillas.

Según había reportado el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, “Ñeque”, había sido neutralizado por las Fuerzas Militares junto a su más cercano colaborador, “Marlon”. El primero enfrentaba cargos en EE. UU. por narcoterrorismo, apoyo a organización terrorista, tráfico internacional de cocaína y armas de fuego. “Tropas de nuestro neutralizaron a alias Ñeque, cabecilla de una estructura criminal y principal responsable de las finanzas ilegales de alias Mordisco. Su neutralización representa un golpe estratégico para el brazo financiero y logístico de esas disidencias, el financiamiento de acciones terroristas y expansión criminal”, dijo Sánchez en su momento. En el video, los guerrilleros también envían un mensaje en contra del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y de su relación con EE. UU.

Más dudas de la muerte de Marlon

La muerte de “Marlon” ya había quedado en duda. A finales de junio también se conoció material en el que sale el cabecilla. La supuesta baja de alias Marlon fue anunciada el pasado 20 de junio como uno de los principales resultados de una ofensiva desarrollada en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura, en el Valle del Cauca. En ese momento, las autoridades señalaron que el jefe insurgente, considerado uno de los hombres de confianza de alias ‘Iván Mordisco’, habría muerto durante los combates. No obstante, la aparición de un video fechado, presuntamente, el 27 de junio, sembró dudas sobre esa versión. En la grabación se observa a un hombre identificado como alias Marlon dirigiéndose a integrantes de su organización criminal, cuestionando la política de paz total del Gobierno y enviando instrucciones a las estructuras armadas bajo su mando. Tras la difusión del material, el Ministerio de Defensa aclaró que el reporte inicial sobre la muerte del cabecilla se sustentó en informes operacionales y datos preliminares de inteligencia obtenidos durante el desarrollo de la ofensiva militar. Pero precisó que la confirmación oficial del fallecimiento nunca se concretó porque el proceso de verificación legal permanecía abierto. Le puede interesar: ‘Marlon’, el abatido cerebro de la fábrica de drones de las disidencias en el Cauca; ¿quién es ‘Rayo’, que toma el mando? De acuerdo con la cartera de Defensa, uno de los principales obstáculos para certificar la muerte del comandante guerrillero es que su cuerpo nunca fue recuperado por las tropas que participaron en la operación. Al no existir un cadáver, tampoco fue posible realizar el respectivo levantamiento judicial ni practicar las pruebas forenses que permitieran a Medicina Legal confirmar científicamente su identidad y deceso.

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