El voto religioso habría sido clave en la victoria de Abelardo de la Espriella, según analista

El Consejo Nacional Electoral (CNE) oficializó los resultados del escrutinio que confirmaron la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. El candidato obtuvo 12.960.166 votos, mientras que Iván Cepeda Castro alcanzó 12.708.312 sufragios, una diferencia de poco más de 251.000 votos en una de las contiendas más reñidas de los últimos años.

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Según el consultor político Nicolás Rojas Holguín, el respaldo de millones de creyentes terminó convirtiéndose en uno de los elementos más influyentes de la campaña que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño. De acuerdo con su análisis, durante años la política colombiana subestimó el peso electoral de las comunidades de fe, pese a que representan una porción significativa del electorado. Sin embargo, la reciente elección habría demostrado una capacidad de movilización superior a la que tradicionalmente se les atribuía.

Uno de los aspectos que destaca el experto es la estrategia denominada Gerencia Nacional de la Fe, liderada por Marco Acosta, pastor y concejal de Bogotá. La iniciativa buscó articular iglesias, líderes religiosos y comunidades cristianas alrededor de temas como la defensa de la vida, la familia y la libertad religiosa, asuntos que tuvieron eco entre una parte importante de los votantes.