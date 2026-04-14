Burger Máster 2026: este es el listado de los restaurantes participarán en esta edición

La espera terminó para los aficionados a la gastronomía. El Burger Master 2026, liderado por el influencer Tulio Recomienda ya tiene fecha, precio y la lista de participantes con sus propuestas para los comensales.
El evento se llevará a cabo del 20 al 26 de abril. Durante esta semana, los restaurantes competirán por ofrecer la mejor hamburguesa artesanal del país a un precio único de 21.000 pesos.
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Para la edición de este año se esperan recetas cuya novedad sea la innovación y la exclusividad, pues los restaurantes participantes han trabajado durante meses en la creación de propuestas inéditas diseñadas únicamente para este evento.
Dentro de los ingredientes de las hamburguesas habrá protagonismo de carnes maduradas y panes artesanales tipo brioche, además de salsas originales creadas por los chefs ofreciendo sabores fuera de los menús habituales.
Un factor clave en el evento es la historia detrás de cada hamburguesa, elemento que los restaurantes están utilizando para generar una conexión emocional más profunda con el público.