Burger Máster 2026: este es el listado de los restaurantes participarán en esta edición

La espera terminó para los aficionados a la gastronomía. El Burger Master 2026, liderado por el influencer Tulio Recomienda ya tiene fecha, precio y la lista de participantes con sus propuestas para los comensales. El evento se llevará a cabo del 20 al 26 de abril. Durante esta semana, los restaurantes competirán por ofrecer la mejor hamburguesa artesanal del país a un precio único de 21.000 pesos. Lea también | Burger Master 2026: la ruta de hamburguesas volverá a llenar las filas en Colombia, ¿cuándo será y cuánto valdrá? Para la edición de este año se esperan recetas cuya novedad sea la innovación y la exclusividad, pues los restaurantes participantes han trabajado durante meses en la creación de propuestas inéditas diseñadas únicamente para este evento. Dentro de los ingredientes de las hamburguesas habrá protagonismo de carnes maduradas y panes artesanales tipo brioche, además de salsas originales creadas por los chefs ofreciendo sabores fuera de los menús habituales. Un factor clave en el evento es la historia detrás de cada hamburguesa, elemento que los restaurantes están utilizando para generar una conexión emocional más profunda con el público.

Los restaurantes que participarán en el Burger Máster 2026

En la edición de este año, 60 restaurantes de Medellín, el Valle de Aburrá y el Oriente Antioqueño se unieron a la competencia de hamburguesas. En la capital antioqueña están confirmados los establecimientos Inmerso, Fixión Burger, Sexy Burgers, Bunker Burger, Masfinca, Squad, Blue Smash Brgrs, The Vice Burger, Calisto Burger & BBQ, Clap Burgers, La Pate, Bizarro, Nomade Burgers, Malafama Restobar, Animal Cocina y All Day Café. En el resto del Valle de Aburrá hay sitios de Caldas, Girardota y Copacabana principalmente. Rib Eye Parrilla & Bar, Canibal, Raj Burger, Smashlab, Pigasus, Burgatorio, Momentos Burger, Texas Burger y Retro Smash buscan deleitar con sus recetas. Del Oriente antioqueño destacan sitios de Rionegro, Guarne, Marinilla, La Ceja y Carmen de Viboral. Viggo Burger, Big Mama, Provecho, Guarapo, 911 Hot Burgers, Casa Cheester, Devoro y Smash Burger están confirmados. Bufalo’s Mix, Solomitos y Abocados Hamburguesería de Caucasia completan la lista de participantes antioqueños de la edición 2026.

Burger Máster 2026 Bogotá

En Bogotá los comensales tendrán una amplia opción para armar sus rutas. Chía, Cajicá y Zipaquirá también contarán con representantes en la edición 2026. Para el norte de la capital de la República, ya están confirmados Bícono, Gratin Burger, Burger Town, El Chori Charrúa, Hat-Trick Burgers, Longos, Burger Depot, Sirloin & The Meat House, The Red Turtle y Cinqo Burgers. En la localidad de Chapinero se sumaron Oak, Birrería Macha, Craft Burgers, El Cebollero, Le BBQ, Hache de Hamburguesa, Notorio, Chefs With Attitude y Godo Facts Food. Si desea ir al occidente y sur de Bogotá, podrá disfrutar de las recetas de XL Gourmet, Pecado Capital, Botero Burgers, La Hamburguesa Mecánica, Mulata Burger y Capital Bistró. En total serán más de 50 ciudades a nivel nacional en donde el evento estará presente. Le recomendamos leer: Medellín Gourmet volvió con 150 restaurantes para disfrutar la gastronomía local En la página oficial y en la aplicación del evento se podrá consultar el mapa de cada municipio con sus participantes registrados. Para elegir la mejor hamburguesa, el sistema de competencia se basa en el voto del público. Para participar, los usuarios deben descargar la aplicación Tulio Recomienda, donde encontrarán el mapa interactivo con las ubicaciones exactas e ingredientes de cada propuesta. Al finalizar la semana, los comensales podrán registrar su voto a través de la App o redes sociales y elegir las mejores 5 de su ciudad. Se le recomienda a quienes vayan a asistir a los restaurantes planificar sus visitas con tiempo para evitar las altas congestiones que suelen caracterizar a este evento. Siga leyendo: ¿Las probó? Estos son los ganadores de Burger Master 2025, las mejores hamburguesas del país

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