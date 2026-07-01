Danny Glover revela que fue diagnosticado con alzhéimer: “Puedo vivir con ello”

El actor estadounidense Danny Glover, una de las figuras más reconocidas del cine de Hollywood durante las últimas cuatro décadas, reveló que fue diagnosticado con alzhéimer en 2022. El anuncio lo hizo este miércoles en una entrevista para el programa Today, en la que habló por primera vez de la enfermedad y de cómo ha cambiado su vida desde entonces. Lea: Familia de Bruce Willis donará su cerebro para apoyar estudios sobre la demencia: “el legado transciende” Glover, de 79 años, explicó que recibió el diagnóstico el mismo año en que fue reconocido con un Óscar honorífico por su trayectoria. Aunque la enfermedad neurodegenerativa ya ha comenzado a afectar su capacidad para moverse, hablar y conservar recuerdos, aseguró que ha aprendido a convivir con ella.“Puedo vivir con ello, en cierto sentido”, afirmó el actor durante la conversación con el periodista Lester Holt. Sin embargo, reconoció que es consciente de que su condición cambiará con el paso del tiempo. “Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y seguirán cambiando”, dijo.

El actor decidió hacer público su diagnostico como parte de una campaña junto a la Alzheimer’s Association para generar conciencia sobre la enfermedad y recaudar fondos para la investigación y la atención de los pacientes. Además de su carrera artística, Glover ha sido durante décadas una de las voces más activas de Hollywood en causas relacionadas con el acceso a la salud y la educación. Ha trabajado como embajador de buena voluntad del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y actualmente ocupa el mismo cargo en UNICEF. Durante la entrevista aseguró que ese compromiso nació de la influencia de sus padres y que también marcó las historias que decidió interpretar a lo largo de su carrera. “Tenemos desafíos en el mundo, y creo que el arte tiene una forma de mirarlos”, afirmó.

¿Quién es Danny Glover?

Aunque para millones de espectadores su rostro quedó ligado al detective Roger Murtaugh en la saga Arma Letal, Glover ha construido una carrera de más de cuatro décadas en las que ha aparecido en decenas de películas.

Su debut en el cine ocurrió en 1979 con Fuga de Alcatraz, pero alcanzó la fama en 1985 con su participación en El color púrpura, dirigida por Steven Spielberg y basada en la novela de Alice Walker. Dos años más tarde fue el estreno de la primera entrega de Arma Letal y en ese mismo año, en 1987, obtuvo su primera nominación al Emmy por interpretar a Nelson Mandela en una biopic sobre el expresidente sudafricano. Después llegaron otras producciones como Nunca te acuestes enfadado, considerada una de las obras más importantes del cine afroamericano; Ángeles; Los Tenenbaums, de Wes Anderson, y Dreamgirls, además de decenas de producciones para cine y televisión.