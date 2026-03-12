x

El cuaderno de Nacho, la novela que le da una vuelta de tuerca a la violencia de Medellín

La novela es el tercer libro publicado de Marcel René Gutiérrez, escritor nacido en Sonsón.

  • René Marcel Gutiérrez nació en 1975. En 2009 obtuvo una beca de creación de la alcaldía de Medellín, con la que publicó su segundo libro.
El Colombiano
11 de marzo de 2026
La Medellín de los ochenta y noventa del siglo pasado ha sido narrada en numerosas ocasiones. Tanto es así que se creó la categoría de sicaresca para reunir a los libros que cuentan la violencia asociada al narcotráfico que hizo de la capital de Antioquia una de las ciudades más peligrosas del mundo. Como se puede intuir a partir del término, hasta el momento los relatos literarios y cinematográficos que se han contado están protagonizados por los sicarios y los mafiosos. Consciente de ello, el escritor y editor Marcel René Gutiérrez quiso darle un giro de tuerca al asunto en su novela El cuaderno de Nacho.

Gutiérrez, que trabaja en la Editorial Eafit, había publicado anteriormente dos libros de cuentos: La abuela televisor y otros extravíos (2004) y Pequeña colección de ausencias, obra que obtuvo una beca de la Alcaldía de Medellín en 2009 y fue publicada al año siguiente. Entre ese segundo libro y la aparición de la novela transcurrieron cerca de 14 años.

La historia de El cuaderno de Nacho comenzó a gestarse mucho antes de su publicación. Según le explicó el autor a EL COLOMBIANO, la idea surgió hace aproximadamente dos décadas, cuando participaba en un taller de escritura. Durante una de las sesiones, un participante mencionó la muerte de un compañero de colegio y el director del taller le sugirió narrar esa historia. Ese comentario, recordó Gutiérrez, quedó resonando y se convirtió en el punto de partida del proyecto.

La novela gira en torno a un grupo de estudiantes que cursan los últimos años del colegio. El relato se centra en tres de ellos, cuya vida cotidiana se ve atravesada por el contexto de violencia urbana que vivió la ciudad en esa época. Uno de los personajes muere y el cuaderno que deja se convierte en un elemento que detona la memoria de quienes lo conocieron.

El autor explicó que el libro no sitúa la violencia en el eje principal de la narración, sino que es un fondo que condiciona la vida de los personajes. La historia se enfoca en las experiencias de jóvenes que intentan continuar con su vida mientras conviven con ese entorno.

Desde el punto de vista narrativo, la obra está construida a partir de fragmentos breves. El autor señaló que optó por una estructura con apartados cortos que buscan acercarse al funcionamiento de la memoria. Esa forma de organización, explicó, responde a la intención de que la historia se articule como una reconstrucción parcial de recuerdos.

El libro fue publicado en el marco de la alianza editorial universitaria conocida como 4U, que reúne a varias instituciones académicas del país para promover la circulación de títulos en distintas ciudades. Gracias a este acuerdo, la obra puede comprarse en Barranquilla, Cali, Bogotá y Medellín.

La escritura del texto tuvo varios intentos y versiones a lo largo de los años. Aunque la idea inicial llevaba mucho tiempo en desarrollo, el proceso que llevó a la versión final comenzó alrededor de 2016, cuando el autor retomó el proyecto y logró estructurar el manuscrito que finalmente fue publicado.

El libro también tiene una dimensión personal. Está dedicado a tres amigos de juventud —Alexander, Andrés y Nacho— con quienes el autor compartió experiencias durante la época que sirve de contexto a la historia. Uno de ellos falleció, mientras que los otros dos recibieron versiones preliminares del texto antes de su publicación.

