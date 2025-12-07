Conozca a Daniela Restrepo Roldán, la paisa detrás de la magia de Zootopia 2

La segunda entrega de Zootopia está rompiendo récords en América Latina y el mundo. Durante su fin de semana de estreno, la película sumó más de US$27,5 millones en taquilla y superó los 5,8 millones de espectadores en la región, convirtiéndose en la cinta animada más vista de esos días. Además, alcanzó una apertura global estimada de US$559,5 millones, lo que la posicionó como el mayor estreno animado en la historia de Disney. Puede leer: Shakira vuelve a conquistar Disney: protagoniza Zootopia 2 y lanza canción Entre ese equipo gigante de artistas y especialistas que lograron que Judy Hopps, Nick Wilde y decenas de nuevas especies animales conquisten otra vez al público, está el trabajo de Daniela Restrepo Roldán, una joven animadora paisa que desde hace más de dos años hace parte de Walt Disney Animation Studios.

Daniela trabaja en CFX (Character Effects), el departamento encargado de todos los efectos relacionados con el aspecto físico de los personajes: ropa, cabello y pelaje. En una película como Zootopia 2, en la que hay zorros, linces, conejos y serpientes, cada detalle importa. Le puede interesar: En Toy Story 5, Woody y Buzz Lightyear competirán con las pantallas por la atención de los niños “Tuve que encargarme del pelaje de Nick, Judy y muchos otros personajes. Nuestro trabajo va después de la animación: agregamos el viento, movimientos naturales de la tela y detalles que hacen que la escena se vea real”, le explica Daniela a EL COLOMBIANO. El proceso de producciones como esta es minucioso y funcionó como una cadena creativa. Animadores, efectos, iluminación y diseño se reúnen para estudiarlo todo: desde cómo debe moverse un vestido en una escena de gala, hasta qué tan pesado debe sentirse el pelaje de un personaje bajo la lluvia. “Tuvimos conversaciones con dibujos, referencias y reuniones. Queremos que todos estén contentos con el resultado y le ponemos demasiado amor a los detalles”, añade.

El sueño de trabajar en Disney

Llegar a uno de los estudios más prestigiosos del mundo ha tenido sus desafíos. Daniela nos cuenta que empezó en Colombia, formándose, estudiando y enfocada en un objetivo: hacer cine animado. “Siempre tuve a Disney en mi cabeza. Cada proyecto me acercó un poco más a esto. Cumplí el sueño de trabajar acá, pero el sueño sigue. Hay que trabajar duro para mantenerse”, asegura. Le invitamos a leer: Mark Wahlberg y el auge que viene de las películas navideñas Cuando su familia la ve en los créditos, las preguntas no faltan. “Es difícil explicarles técnicamente qué hago. Siempre les digo: ‘yo sola no hice la película, yo ayudé a hacerla’, porque somos un montón de gente detrás de cada detalle”. Ese trabajo en equipo es fundamental en esta industria, hacer una película como Zootopia 2 requiere tiempo, paciencia y cientos de manos. “Desde que nace la idea hasta que ves el proyecto terminado pueden pasar unos tres años, a veces cinco”, explica Daniela. Cada departamento entra en distintos momentos: modelado y diseño al inicio, CFX y animación en los meses finales, iluminación en las últimas etapas, el trabajo en equipo es la habilidad más relevante.

La animación en Colombia