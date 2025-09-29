¡Prográmese! El Festival Fotosíntesis tendrá más de 60 eventos gratuitos en Medellín

En el marco de la Temporada Cultural de Medellín, vuelve recargado el Festival Fotosíntesis con una programación que incluye exposiciones, conciertos, experiencias sonoras y audiovisuales, recorridos guiados, conferencias, talleres, para que cualquiera (desde los niños hasta expertos y curiosos), se encuentre alrededor del arte, la ciencia y la tecnología.
El festival se celebrará del jueves 2 al domingo 5 de octubre, y todas las actividades serán de entrada libre, pero con inscripción previa a través de la página web www.festivalfotosintesis.com.
Habrá más de 10 talleres, proyecciones en el Domo del Planetario, laboratorios, instalaciones sonoras, conferencias y paneles, exposiciones y recorridos guiados por el Jardín Botánico y el Museo Pedro Nel Gómez.. Habrá de todo, incluso obras que se han expuesto en los grandes museos del mundo, como el Victoria & Albert Museum (Londres), el Metropolitan Museum of Art (Nueva York), Ars Electronica (Austria) y CTM (Berlín).
Además, entre los invitados se cuentan artistas y autores de gran trayectoria como Feliza Bursztyn, Robertina Šebjanič, Liam Young, Leonel Vásquez, Gilberto Esparza, Clemencia Echeverri, Luis Fernando Echeverri, Juan Pablo Pacheco, Diego Pérez, Ángel Salazar, Patricia Dominguez, entre otros.
Tres exposiciones quedarán abiertas luego de la clausura del festival: Tecnologías para el Porvenir (Ruta N) y Psicnético (Comfama San Vicente), que estarán un mes más y mantendrán la entrada libre, y Eco-Existencias (Parque Explora), que estará seis meses más, pero tendrá tarifa de entrada.