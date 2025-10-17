¡Prográmese! El próximo miércoles será el festival Medellín para Todas, un espacio imperdible para las mujeres

El próximo miércoles 22 de octubre se realizará la primera edición del festival Medellín para Todas, un espacio pensado para las mujeres de la ciudad, para resolver sus necesidades, desde asuntos de salud y tecnología, hasta laborales y judiciales.
El evento, organizado por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, está pensado para todas las mujeres, amas de casa, estudiantes, trabajadoras, emprendedoras, lideresas, cuidadoras, jóvenes y adultas mayores, niñas. Todas son bienvenidas.
“El festival pretende conectar oportunidades para las mujeres, que todas puedan encontrar allí la oferta para poder ir cerrando las brechas que tienen en diferentes dimensiones”, dice Valeria Molina Secretaria de las Mujeres de Medellín.