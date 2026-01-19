Fito Páez anuncia show en Colombia y amplía la oferta de conciertos de 2026

Junio de 2026 parecía un mes en el que el fútbol acapararía todas las agendas en la ciudad y el país. En la completa agenda que EL COLOMBIANO hizo sobre los conciertos de fin de año aparecía como un mes sin espectáculos, pero a partir de hoy ese mes ya tendrá doliente. Se trata del argentino Fito Páez, quien llegará al país a presentar cuatro conciertos en junio de este año y como parte de su gira Sale el Sol. “Cuatro ciudades. Canciones que han sido la banda sonora de nuestras vidas. Un reencuentro con una de las voces más cantadas de la música latina”, escribieron desde Páramo Presenta, productores del tour en nuestro país.

“Hay un deber moral en intentar que el mundo sea un lugar hermoso, que sea un lugar amable, que sea un lugar lúcido. ¿El trabajo dignifica? No muchachos, lo que dignifica es la poesía. Es mirar cielo con tus hijos y ser feliz, en una choza, no importa, hay que estar plenos en el mundo”, dice Fito en el video que acompaña estos conciertos cuyas fechas confirmadas en Colombia son: 5 de junio: Cali - Arena Cañaveralejo (venta en Ticketmaster)

6 de junio: Manizales - Plaza de toros (venta en Ticketmaster)

9 de junio: Medellín - La Macarena (venta en Taquilla Live)

12 de junio: Bogotá - Movistar Arena (venta en TuBoleta)

Precios de boletería y preventa en Medellín para el concierto de Fito Páez