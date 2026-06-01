Karen Lizarazo habla de El tiempo perfecto, “el disco más vallenato que he hecho en mi vida”

Por Sergio Villamizar
La dicha se le nota en la mirada, en la sonrisa plena que no puede contener al hablar de cada uno de los detalles de El Tiempo Perfecto, el nuevo trabajo discográfico de Karen Lizarazo.
Pese al paso del tiempo, no sigue siendo fácil abrirse paso en un género que históricamente ha sido machista como el vallenato, donde la mujer ha sido musa, pero pocas veces se ha adueñado de la tarima y ser el epicentro de la parranda vallenata.
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Las cosas van cambiando con representantes como Karen Lizarazo, quien no comete el error de intentar repetir o copiar lo que suelen hacer en escena sus colegas masculinos, al contrario, siempre exaltando su feminidad y con la fuerza e identidad de una mujer de esa época.
Todo esto queda claro en las letras de El Tiempo Perfecto, que se encuentra presentando en las plataformas de streaming, el cual considera su trabajo más vallenato hasta el momento.
Lizarazo habló sobre la producción de las doce canciones de este álbum grabado en Valledupar, sus letras y el machismo que se mantiene dentro de este género musical.