Medellín, listo para cantar con Silvio Rodríguez; ¿qué se sabe del show?

Fue en julio de 2010 cuando la calle San Juan, cerca al Centro Administrativo La Alpujarra, fue el escenario del show de Silvio Rodríguez en el marco de Congreso Iberoamericano de Cultura. 15 años pasaron para volver a ver al gran trovador cubano de nuevo en la ciudad, en una gira de conciertos que justo cerrará en Colombia: este viernes en Medellín y el domingo en Cali.
Puede leer: Soda Stereo anuncia concierto en Colombia: fecha, lugar y cómo comprar la entrada
En nuestra ciudad se presentará en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado y en Cali, en la Arena Cañaveralejo. Fue tan exitosa la preventa de boletas para volver a ver a Silvio que incluso en Medellín se cambió el escenario para que más gente pudiera disfrutarlo y por eso se adecuó este estadio, al Sur del Valle de Aburrá.